Entrevista exclusiva con MIGUEL BARBEYTO, presidente y director general de Mazda de México

Autor: Hugo Leal Brito | 02/09/2020

Caerá el mercado automotriz 35% en 2020: Miguel Barbeyto.

-¿Como está gestionando Mazda de México la pandemia del Covid 19?. ¿Cómo hacer los cambios sobre la marcha?

-Lo primero y más importante que hicimos fue cuidar la integridad y salud de nuestros empleados, esto es lo mas importante eso no esta en tela de juicio y luego. Antes de que el gobierno dijera que todo mundo se tenía que ir a casa, nosotros tomamos la decisión de hacer home office y poder trabajar remotamente. Sobre la marcha ajustamos la producción, cancelamos pedidos y las plantas cerraron, también la de Salamanca, considerada en tamaño, la primera más grande fuera de Japón. En abril y mayo no enviamos unidades a los distribuidores, había suficiente inventario en piso, con una ventas que se iban a colapsar en los siguientes meses, en abril teníamos 8.5 meses venta en los inventario en la red de concesionarios, era demasiado y veíamos un panorama muy negro, muy nublado.

Ante cierre total de actividades tuvimos que irnos de lleno a todo el tema digital, que ya veníamos trabajando hace 18 meses cuando lanzamos la nueva generación del Mazda 3 y lo que resto fue simplemente acelerar muchas herramientas digitales.

El tema del taller de servicio lo mantuvimos abierto todo el tiempo, nunca han estado cerrados; sin embargo, vimos una caída estrepitosa en la afluencia al taller porque la gente no salía de su casa. En abril y mayo lo que hicimos fue darle a los clientes los servicio de mantenimiento sin costo, no tenían que pagar un peso los clientes. Hay una grafica que me encanta, se ve la caída en vertical durante la primer semana de abril. Con la estrategia rebota de inmediato, así lo mantuvimos abril y mayo.

-¿Qué son las cosas que van a perdurar, que llegaron para quedarse?.

-No voy a hablar como profesionista, sino como ser humano. La pandemia nos enseño que no tenemos nada seguro, y que hay que apreciar la libertad, porque cuando nos dijeron guárdense en casa porque no hay opción, el quitarnos ese privilegio de la libertad nos hace valorarla más. Otro punto importante fue sacarnos de nuestra zona de confort, de nuestra rutina segura. Entender que debemos es aprovechar el tiempo, pasa muy rápido.

-¿La Industria automotriz, Mazda, esta preparada para otro frenón, para volver al tema de “quédate en casa”?

– La respuesta no. Ninguna Industria esta preparada para otro freno, por si la economía va en caída libre otro paro sería el tiro de gracia. Recomiendo no ser imprudente. Hay mucha gente que no cree o que no esta viendo realmente el riesgo, la magnitud de la pandemia. Ojalá esto se pueda controlar de la mejor manera y pronto porque todavía no esta controlado desde mi punto de vista. En Mazda desarrollamos un protocolo de sanidad para los distribuidores, cuantos vehículos tienen que haber en cada concesionaria si tienen que traer guantes o no, quién debe usar caretas. La idea no es sólo proteger a nuestros empleados también al nuestros clientes.

-¿Cuál ha sido el desempeño de Mazda en el mercado interno?

-Estamos ganando participación de mercado, en los primeros 6 meses del año. El objetivo que nos trazamos es cuidar proteger nuestro pedazo de pastel, que ya teníamos el año pasado, que fue de 4.6%, cuando menos.

-El cambio más importante es que ahora hay que ir a buscar a los clientes y no al revés, como sucedía antes, que el cliente buscaba a la marca

-Si por supuesto, lo primero que hace el cliente es entrar al mundo digital, visitar redes sociales, blogs, comentarios de los medios especializados, sitios de internet de cada marcar. Cuando un cliente hoy día llega a la distribuidora es por qué sabe que va a comprar el auto.

– ¿Hay una tendencia a que el cliente sabe si existe o no el auto que quiere?

-En Mazda los clientes pueden ver desde nuestra web suite el inventario en tiempo real de cada distribuidor, versión, color. Lo pueden apartar con su tarjeta de crédito. Estamos dando muchas opciones, no nada más en la parte de ventas sino en servicio. Lanzamos hace un par de semanas el servicio digital donde el cliente agenda su cita de servicio desde su computadora, celular o tableta, puede pagar desde ahí y tiene dos opciones, uno ir al distribuidor como normalmente lo hace, dejar su vehículo y en 45 minutos tiene su vehículo listo. La otra opción si no quiere salir de casa lo paga todo y el distribuidor va a casa recoge el vehículo con todas las medidas de sanidad lo lleva al distribuidor, hace el servicio y se lo regresa a casa del clientes sin costo alguno.

-¿Cómo va a ser el cierre del año para Mazda?

-Al cierre del año vemos una caída del 35% en el mercado interno, abajo de las 900 mil unidades y lo que queremos es proteger nuestro 4.6% de participación de mercado. Lo importante es nivelar inventarios, vender el producto por el producto no por el precio, que nuestros distribuidores ganen aunque sea poco en este año, pero que ganen dinero y nosotros por supuesto que también porque es un negocio.

-¿Traes un nivel muy alto de inventario?

-Ya no tenemos, de hecho por eso lo resultados de julio donde vendimos 2,524 unidades. De hecho, nos quedamos sin inventario, la verdad es que los resultados de abril y mayo y junio fueron extraordinarios para Mazda, nos acabamos el inventario, entonces tu sabes que de aquí a que reponemos no es tan rápido. Preferimos en Mazda no tener que vender o tener poco que vender a mucho a tener mucho y no tener clientes que nos compre, por que eso genera un costo financiero tremendo.

-¿La planta de Salamanca habrá recorte de producción y empleo?