Autor: Julio Brito A. | 07/07/2020

Ford presenta una nueva marca de vehículos diseñados para el exterior con una familia 4×4 constituida por Bronco de dos puertas, la primer Bronco de cuatro puertas y el modelo más pequeño, Bronco Sport, todos diseñados bajo pruebas de extrema durabilidad, capacidad y diseño innovador, rendimiento y confiabilidad todoterreno que los convierten en líderes del segmento 4×4.

¡Bronco ha vuelto! Ford presenta la nueva marca Bronco, una nueva familia de SUVs creadas 100% Off-Road (Built Wild), escuelas de manejo todoterreno en Estados Unidos y una comunidad única para la interacción de propietarios y fanáticos de la marca. La nueva marca Bronco incluye una Bronco de dos puertas, el primer modelo Bronco de cuatro puertas y una nueva SUV pequeña, Bronco Sport, convirtiéndose en la única marca estadounidense de SUVs con tracción 4×4 estándar en todas sus versiones. Ford revelará en Estados Unidos los nuevos modelos el próximo 13 de julio a las 8:00 p.m. (hora de Detroit), a través de los canales de la red de Disney: National Geographic, ESPN y ABC y el sistema de reservaciones se abrirá simultáneamente. En México se realizará un streming a través de las Redes Sociales de Ford.

Cada uno de los modelos Bronco está diseñado y basado en el ADN original del modelo de 1966, así como su legado en las carreras, para ofrecer experiencias todoterreno emocionantes y seguras, añadiendo nuevas e ingeniosas tecnologías y atributos listos para la aventura desarrollados de la mano con los entusiastas del Off-Road actual.

“Bronco dio vida a la SUV todoterreno, divertida y versátil en 1966, convirtiéndose en el primer vehículo utilitario deportivo para todos aquellos que realmente disfrutaban vivir, trabajar y tener experiencias al aire libre”, dijo Jim Farley, director operativo de Ford. “Al igual que la original, la nueva familia Bronco está diseñada para llevar al consumidor a lugares épicos, con la capacidad de brindar confianza en cualquier tipo de terreno”.

Indomable (Built Wild)

El término “Indomable” (Built Wild™) es el nuevo eslogan de la marca Bronco, que da algunos vistazos de los nuevos modelos Bronco de dos puertas, cuatro puertas y Bronco Sport 2021.

Para que la marca Bronco y sus nuevos modelos de dos y cuatro puertas, así como la versión Sport sean vehículos todoterreno de nivel superior, cumplen con los tres principios Built Wild™ de la marca:

Pruebas extremas de durabilidad: miles de pruebas intensas de rendimiento, realizadas en laboratorio, garantizan su resistencia, simulando desafíos extremos al aire libre y en el mundo real bajo las condiciones más difíciles.

Confianza en el legado G.O.A.T.: Los estándares 4×4 G.O.A.T. (Goes Over Any-type of Terrain, por sus siglas en inglés) aseguran la capacidad de Bronco a través de los terrenos más duros, proporcionada por una tracción 4×4 estándar y un sistema exclusivo de gestión del terreno, además de plataformas únicas de Bronco con niveles de capacidad y tecnología de suspensión líderes en su clase.

Diseño innovador: los modelos Bronco son el futuro del segmento todoterreno, ofreciendo un diseño que mantiene el legado y ADN de la primera generación, con nuevas innovaciones Off-Road centradas en el ser humano a través del diseño y la tecnología que mejoran la aventura todoterreno y la esencia de la marca, que garantizan una verdadera experiencia todoterreno tanto para pilotos novatos como para expertos.

La historia de las SUVs todoterreno de Ford se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando el fabricante de automóviles fue parte de una competencia gubernamental para construir unidades de transporte robustas para el campo de batalla. El vehículo de Ford se llamaba GP (Propósitos Generales, por sus siglas en inglés). Se construyeron más de 270,000 unidades del GP de Ford para las fuerzas aliadas. Después, los soldados que regresaron a casa compraron los GP excedentes del ejército como vehículo de trabajo y aventura, pero eran demasiado pequeños e incómodos para la vida cotidiana, según la investigación de Ford realizada a principios de la década de 1960, por lo que la compañía desarrolló un vehículo todoterreno más refinado, espacioso y duradero para cumplir con estas necesidades: Bronco.

El Bronco original fue apodado G.O.A.T. por Donald Frey, el gerente de producto de Ford para Mustang y Bronco de aquella época, y desafió a los equipos de ingeniería a desarrollar capacidades para “ir a cualquier lugar”. Como un 4×4 todoterreno ágil y deportivo, Ford llamó al Bronco original de 1966 “una línea completamente nueva de vehículos utilitarios deportivos” en su revelación el 11 de agosto de 1965, la primera referencia a “SUV” de un fabricante estadounidense.

Los primeros vehículos Bronco tenían un diseño robusto body-on-frame con un ángulo de ataque ideal para todoterreno, amplia distancia libre al suelo y una distancia corta entre ejes, para una máxima capacidad Off-Road. La rudeza y la agilidad de Bronco de la mano de los pilotos todoterreno de alta velocidad como Rod Hall y Larry Minor, lograron una victoria general en la agotadora Baja 1000 de 1969, una victoria que ninguna otra producción 4×4 ha replicado en 50 años.

“Los vehículos robustos son parte de nuestra herencia y vemos grandes oportunidades de crecimiento con este segmento que es cada vez más popular”, dijo Kumar Galhotra, presidente de Ford, Grupo de Mercados de América e Internacional. “La marca Bronco satisface esa necesidad al crear una familia de vehículos todoterreno verdaderamente capaces para llevar a nuestros clientes más lejos en la naturaleza. Hemos aprovechado nuestra amplia experiencia todoterreno de vehículos como F-150 Raptor para garantizar que cada Bronco ofrezca la rudeza y durabilidad que nuestros clientes esperan”.

Bronco ocupa un lugar especial en la cultura popular y ha aparecido en más de 1,200 películas y 200 canciones. Desde que Ford terminó la producción en 1996, los SUV Bronco han seguido incrementando su popularidad entre los coleccionistas y entusiastas. Es por esto que, con el anuncio en enero de 2017 sobre regreso de Ford Bronco, el valor de los modelos anteriores se ha disparado, según Barrett-Jackson, con el precio de venta promedio de la primera generación de Bronco casi duplicándose de $39,763 a $74,820 dólares en solo tres años. La guía de avalúos de Hagerty clasifica a los modelos Bronco de 1966-77 como uno de los mayores aumentos de precios de vehículos de todos los SUV coleccionables en los últimos tres años: un aumento del 75.8 por ciento.

“Bronco cumple con el denominador común deseado por los entusiastas: la autenticidad”, dijo Mark Grueber, gerente de marketing de consumo de Ford en Estados Unidos. “Construir Bronco como la marca de deportivos todoterreno distintiva de Ford incluye una red única de experiencias, comunidad y compromiso que se extiende mucho más allá de la propiedad de los modelos Bronco y Bronco Sport”.

Experiencias Bronco

La principal de estas experiencias auténticas es Bronco Off-Roadeos: cuatro parques de aventura todoterreno al aire libre, ubicados en Estados Unidos, diseñados para todos los niveles de habilidades, con actividades creadas para generar confianza e inspirar a los propietarios de Bronco a salir a la naturaleza. Estos parques comenzarán su apertura a partir de 2021.

Bronco Nation (www.thebronconation.com), una comunidad en línea independiente que eleva la emoción de ser propietario de una Bronco o Bronco Sport completamente nueva también conecta a los propietarios actuales y futuros, así como a los fanáticos todoterreno y entusiastas de actividades al aire libre. Bronco Nation permite a los propietarios y fanáticos ser parte de una comunidad apasionada y conocedora de la aventura Off-Road y de caminos indomables.

Por otro lado, Ford también está aumentando la oferta de productos licenciados de Bronco. Desde equipamiento exclusivo de personalización, regalos, novedades, artículos de colección, ropa, hasta autos de control remoto, que están disponibles en http://www.amazon.com/fordbronco.

Más allá de esto, la marca Bronco continúa construyendo su legado de carreras Off-Road como el vehículo oficial de King of the Hammers, Serie ULTRA4, así como el SUV oficial de SCORE-International, uno de los muchos eventos clave para demostrar la capacidad del vehículo y conectar con influencers de la marca Bronco.