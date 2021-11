Send this to friend

Hi, this may be interesting you: • Por errores humanos 80% de accidentes en carretera: Elnecavé • A debate una nueva Ley Federal de Movilidad: Monraz • Sobrerregulación impide soluciones de fondo: ANTP! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/40254/%e2%80%a2por-errores-humanos-80-de-accidentes-en-carretera-elnecave-%e2%80%a2a-debate-una-nueva-ley-federal-de-movilidad-monraz-%e2%80%a2sobrerregulacion-impide-soluciones-de-fondo-antp/