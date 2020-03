Eligen al nuevo Peugeot 208 como el “Car of the Year 2020”

Autor: Julio Brito A. | 04/03/2020

El nuevo Peugeot 208 ha sido distinguido como “Car of the Year 2020”, en Ginebra, Suiza por un jurado compuesto por 60 periodistas europeos especializados en la industria automotriz. El jurado destacó su gama de motores, que ofrece a los conductores la posibilidad de elegir entre versiones 100% eléctricas, de gasolina o diésel. Además, valoró su atrevido diseño y tecnología.

Un auténtico best seller, es el primer “serie 2” de Peugeot premiado con este prestigioso reconocimiento “Car of the Year” que por sexta ocasión recibe un auto de la marca PeugeotDisponible con motor eléctrico o gasolina el Peugeot 208 permite a sus conductores elegir el tipo de propulsión. Su diseño exterior encarna el ADN de la marca con sus faros delanteros de LED con la firma luminosa de 3 garras. El PEUGEOT i-Cockpit (head up display, volante pequeño y pantalla táctil) innova con una proyección digital de datos e informaciones en 3D, con lo cual no sólo resulta estético, sino que también brinda mayor seguridad.

Desde su lanzamiento el pasado mes de octubre en Europa, más de 100 mil clientes han pedido ya el nuevo Peugeot 208. El 15% corresponde a versiones eléctricas.

“Estoy particularmente orgulloso de que el nuevo Peugeot 208 haya ganado el premio “Car of The Year 2020”. Esta distinción subraya la excelencia del trabajo y gran compromiso de todos los equipos de la marca y del Grupo PSA. Es la primera vez que un PEUGEOT “Serie 2” lo consigue. Por cierto, en la gama actual de la marca hay tres PEUGEOT “Car of the Year”, los 208, 3008 y 308. El COTY 2020 legitima la estrategia de la marca del “poder de elección”. Desde ahora, nuestros clientes podrán elegir entre el Peugeot e-208 “Car of The Year”, 100% eléctrico, y el Peugeot 208 “Car of The Year” con motor de gasolina, señaló Jean-Philippe Imparato, CEO de la marca Peugeot.

Con seis títulos, Peugeot entra en el “top 3” de las marcas con más distinciones en la historia del Car of the Year. El nuevo Peugeot 208, nombrado Car of the Year 2020, sigue al SUV 3008 galardonado en 2017, al compacto 308 en 2014, al 307 en 2002, al 405 en 1988 y al 504 en 1969. Este prestigioso trofeo se une a los otros doce premios internacionales que ya ha recibido el Peugeot 208.

El jurado del codiciado premio Car of the Year está compuesto por 60 periodistas de 23 países europeos, especializados en la industria automotriz. Fundado en 1964, el premio es el de mayor antigüedad y renombre en su tipo en Europa. El ganador se anuncia cada año en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra.