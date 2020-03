Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Ford Europa desarrolla la tecnología “Exit Warning” para alertar sobre posibles colisiones a pasajeros y usuarios de las calles! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/29695/ford-europa-desarrolla-la-tecnologia-exit-warning-para-alertar-sobre-posibles-colisiones-a-pasajeros-y-usuarios-de-las-calles/