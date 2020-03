Send this to friend

Hi, this may be interesting you: General Motors y Ventec Life Systems producirán ventiladores de cuidados críticos masivamente en respuesta a la pandemia COVID-19! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/30166/general-motors-y-ventec-life-systems-produciran-ventiladores-de-cuidados-criticos-masivamente-en-respuesta-a-la-pandemia-covid-19/