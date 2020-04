Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Hyundai Motor Group nombra a J. Scott Drennan como Vicepresidente de la División de Movilidad Área Urbana! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/30482/hyundai-motor-group-nombra-a-j-scott-drennan-como-vicepresidente-de-la-division-de-movilidad-area-urbana/