Send this to friend

Hi, this may be interesting you: General Motors lanza iniciativa “Héroes en Movimiento” en apoyo a los profesionales en Medicina y Enfermería! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/30966/general-motors-lanza-iniciativa-heroes-en-movimiento-en-apoyo-a-los-profesionales-en-medicina-y-enfermeria/