Silver Arrows regresan a las carreras con un propósito renovado: un compromiso por una mayor diversidad e inclusión en el deporte

Autor: Julio Brito A. | 29/06/2020

La Fórmula 1 vuelva a competir este fin de semana en Austria, pero lo hará en un mundo que ha cambiado profundamente desde la última vez que los equipos se reunieron en Melbourne a principios de marzo. La respuesta unida de nuestro deporte a la pandemia mundial de Covid-19, en forma del Proyecto Pitlane, mostró lo mejor que la Fórmula 1 tiene para ofrecer. Sin embargo, en las últimas cinco semanas, el movimiento Black Lives Matter ha arrojado luz sobre cuánto se necesitan nuevas medidas y acciones en la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación.

Mercedes-AMG Petronas F1 ha utilizado las últimas semanas para escuchar las perspectivas de los miembros del equipo, para aprender y reflexionar sobre el equipo tal como es hoy y cómo quiere que sea en el futuro.

Mercedes-AMG Petronas F1 es un equipo orgulloso de su cultura y valores, donde se aprecia la contribución de cada individuo, y los miembros hacen mención de que la experiencia es inclusiva. Sin embargo, en la organización, solo el tres por ciento de la fuerza laboral se identifica como perteneciente a grupos étnicos minoritarios y solo el 12% de los empleados son mujeres. Esta falta de diversidad muestra que se necesitan encontrar nuevos enfoques para atraer talento de muchas áreas de la sociedad que actualmente no se alcanzan. El quipo sabe que se fortalecerá si logra atraer talentos del grupo más amplio posible y está comprometido a lograr esto a través de una acción positiva.

Para 2020, se decidió competir con una librea de base completamente negra como una promesa pública de mejorar la diversidad del equipo, y una declaración clara de que se está en contra del racismo y todas las formas de discriminación. La llamada al “Fin al Racismo” aparecerá en el halo de ambos autos, y la iniciativa unida de F1 #WeRaceAsOne aparecerá en los espejos del W11.

Antes del final de esta temporada, se anunciará un programa de Diversidad e Inclusión que constará, entre otras cosas, de: continuar escuchando y sensibilizando a los miembros del equipo, análisis forense de los procesos de reclutamiento y desarrollo, colaboración con las partes interesadas clave del deporte para mejorar la accesibilidad al mismo e iniciativas educativas específicas para alentar y apoyar a personas talentosas de entornos poco representados que aspiran a llegar a la F1. El equipo sabe que llevará tiempo desarrollar la estrategia correcta, y un esfuerzo constante e inversión año tras año, y década tras década, para lograr una diferencia apreciable, y su compomiso es hacerlo irreversible.

Markus Schäfer, miembro de la junta directiva de Daimler AG, responsable de investigación grupal y presidente no ejecutivo del equipo Mercedes-AMG Petronas F1, dijo: “En las últimas semanas, los eventos en todo el mundo han reforzado la importancia de continuar luchando contra el racismo y todas las formas de discriminación. En Mercedes, sabemos que la fuerza de nuestra organización radica en la diversidad de nuestra gente, y estamos orgullosos de poder utilizar una de nuestras plataformas globales más destacadas para señalar nuestro compromiso con este principio fundamental de nuestra sociedad y nuestro negocio. ” Toto Wolff, director del equipo y CEO del equipo Mercedes-AMG Petronas F1 comentó: “El racismo y la discriminación no tienen cabida en nuestra sociedad, nuestro deporte o nuestro equipo: esta es una creencia central en Mercedes. Pero tener las creencias correctas y la mentalidad correcta no es suficiente si permanecemos en silencio. Deseamos utilizar nuestra voz y nuestra plataforma global para defender el respeto y la igualdad, y Silver Arrow correrá en negro durante toda la temporada 2020 para mostrar nuestro compromiso con una mayor diversidad dentro de nuestro equipo y nuestro deporte. No nos alejaremos de nuestras debilidades en esta área, ni del progreso que aún debemos hacer; nuestra librea es nuestra promesa pública de tomar medidas positivas. Tenemos la intención de encontrar y atraer los mejores talentos de la gama más amplia posible de antecedentes, y crear caminos creíbles para que puedan llegar a nuestro deporte, a fin de construir un equipo más fuerte y diverso en el futuro. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestra empresa matriz

Mercedes-Benz y a nuestra familia de socios de equipo que han apoyado y alentado esta iniciativa ”.

En el corazón del compromiso para combatir el racismo y la discriminación están los conductores, y el seis veces campeón mundial Lewis Hamilton. Lewis anunció recientemente la formación de la Comisión Hamilton, una asociación de investigación con la Real Academia de Ingeniería dedicada a explorar cómo se puede utilizar el automovilismo para involucrar a más jóvenes de origen negro con sujetos STEM (relacionados a la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y finalmente emplearlos en los equipos o en otros sectores de ingeniería. Lewis y Valtteri competirán en overoles negros para la temporada 2020, y ambos pilotos también adaptarán sus diseños de cascos.

Lewis Hamilton dijo: “Si usted es un individuo, una marca o una empresa, es muy importante que aprovechemos este momento y lo usemos para educarnos para realizar cambios significativos a la hora de garantizar la igualdad y la inclusión. Personalmente, he experimentado el racismo en mi vida y he visto a mi familia y amigos experimentar el racismo, y estoy hablando desde el corazón cuando pido un cambio. Cuando hablé con Toto sobre mis esperanzas de lo que podríamos lograr como equipo, le dije que era muy importante que nos mantuviéramos unidos. Me gustaría agradecer enormemente a Toto y a la Junta de Mercedes por tomarse el tiempo de escuchar, hablar y comprender realmente mis experiencias y mi pasión, y por hacer esta importante declaración de que estamos dispuestos a cambiar y mejorar como negocio. Queremos construir un legado que vaya más allá del deporte, y si podemos ser los líderes y podemos comenzar a construir más diversidad dentro de nuestro propio negocio, enviará un mensaje muy fuerte y dará a otros la confianza para comenzar un diálogo sobre cómo pueden implementar cambio.”

Valtteri Bottas concluyó: “La Fórmula Uno es un mundo definido por el rendimiento, pero aún contiene muchas barreras para las personas que provienen de entornos que tradicionalmente no han sido parte del deporte”. Sabemos que nuestros equipos son más fuertes cuando son más representativos de la sociedad de la que formamos parte, y es importante para nosotros estar unidos y mostrar nuestro compromiso con el cambio. El racismo y la discriminación no tienen cabida en nuestro deporte o en nuestra sociedad y estoy orgulloso de apoyar al equipo, a Lewis y a Mercedes-Benz en hacer esta importante declaración”.