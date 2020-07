Autor: Julio Brito A. | 13/07/2020

Indomable (Built Wild): Ford Bronco regresa como una nueva familia de vehículos indomables, que incluyen el modelo clásico de dos puertas y, por primera vez, uno de cuatro puertas; todos diseñados bajo pruebas de extrema durabilidad, capacidad y diseño innovador, rendimiento y confiabilidad todoterreno que los convierten en líderes del segmento 4×4

Ford presenta hoy Bronco 2021, que incluye un modelo clásico de dos puertas y el primero con cuatro puertas, parte de una familia completamente nueva de vehículos indomables todoterreno.

La familia 4×4 Ford Bronco es Indomable (Built Wild™) y está lista para ofrecer experiencias emocionantes con estilo inspirado en su legado, la ingeniería, así como en la tecnología inteligente todoterreno, además de características innovadoras para ayudar a los entusiastas del aire libre a crear aventuras en los rincones más recónditos del planeta.

“Creamos la familia Bronco para mejorar todos los aspectos de la aventura todoterreno y las equipamos con ingeniería de chasis líder en su clase, así como tecnologías exclusivas para subir los estándares del segmento 4×4 y llevar a las personas a territorios salvajes”, dijo Jim Farley, director operativo de Ford. “Están fabricados con la resistencia de un camión de la Serie F y el espíritu deportivo de Mustang, vienen envueltos en uno de los diseños todoterreno más impresionantes y funcionales, que logra ser fiel al ADN original de Bronco”.

La totalmente renovada Bronco vuelve a entrar en escena con una alineación completa 4×4 y una producción que comienza a principios de 2021, llegando a los primeros concesionarios Ford durante la próxima primavera. Asimismo, los propietarios de Bronco pueden elegir entre una extensa oferta de más de 200 accesorios respaldados por Ford para una máxima personalización, lo que permite a los distribuidores proporcionar equipos a pedido para las necesidades de aventura individuales de cada cliente.

Confianza en el legado G.O.A.T. 4×4

Al igual que la Bronco de primera generación, apodado G.O.A.T. (Goes Over Any-type of Terrain, por sus siglas en inglés), la misión de la nueva Bronco 2021 es ofrecer la máxima capacidad y confianza 4×4 para ir a cualquier parte, en cualquier momento. Por otro lado, incorpora mapeo todoterreno y tecnologías de conducción para brindar a los aventureros tanto novatos como expertos mucha diversión, mientras que su durabilidad Indomable (Built Wild™) ofrece un rendimiento pleno en las condiciones más duras.

“La avanzada tecnología de tracción en las cuatro ruedas de Bronco es el centro de su destreza todoterreno, y en el corazón de todo se encuentra el exclusivo sistema Terrain Management System™ de Bronco con G.O.A.T. Modes™ (Modos de manejo G.O.A.T.) que están diseñados para ayudar a los conductores a navegar de mejor manera en cualquier tipo de terreno”, dijo Mark Grueber, gerente de marketing de consumo de Bronco.

Para llegar más lejos sobre cualquier terreno, Bronco ofrece hasta siete modos de manejo: Normal, Eco, Lluvia/Resbaladizo, Arena/Nieve, Lodo/Surcos, Rock Crawl y Baja (por la competencia Baja 1000), y Rocas para la conducción todoterreno.

De igual manera, se ofrecen dos sistemas 4×4 en todos los modelos Bronco, una configuración base y 4×4 avanzado. El sistema base utiliza una caja de transferencia electrónica de dos velocidades sobre la marcha, mientras que el sistema avanzado opcional presenta una caja de transferencia electromecánica de dos velocidades que agrega un modo automático para generar el impulso a demanda seleccionando entre 2H y 4H. La potencia se distribuye a un eje trasero sólido Dana™ 44 AdvanTEK® y a la unidad de diferencial delantero independiente Dana AdvanTEK, ambos con diferenciales de bloqueo electrónicos Spicer® Performa-TraK™ para una mejor tracción en terrenos difíciles.

El primer Trail Toolbox (Tecnología de Senderos) disponible del segmento ofrece a los propietarios de Bronco un conjunto de tecnologías exclusivas enfocadas en maximizar la experiencia en conducción sobre senderos. Esto incluye Trail Control™: control de crucero para conducción en senderos de baja velocidad, mientras que Trail Turn Assist estrecha el radio de giro a través de la vectorización de par, y el innovador control de aceleración/frenado Trail One-Pedal Drive que facilita el manejo sobre rocas con un solo pedal.

Los mejores niveles de capacidad todoterreno son posibles gracias a la mayor distancia libre al suelo en el segmento de 11.6 pulgadas, ángulo de ataque máximo de 29 grados y ángulo de salida de 37.2 grados, además de la mejor capacidad de vadeo en su clase a 33.5 pulgadas (85 cm). La capacidad todoterreno se refuerza aún más con ganchos de remolque expuestos en la parte delantera, así como trasera y, parachoques modulares de acero de alta resistencia con montaje de cabrestante de Ford Performance integrado.

Las placas de acero estratégicamente ubicadas de Bronco protegen el tren motriz. Por su parte, los modelos de mayor capacidad obtienen una placa de protección delantera, así como protectores para el motor, la transmisión, la caja de transferencia y el tanque de combustible. Asimismo, para aquellos que se enfrentan a un terreno rocoso con mayores retos, los estribos de protección (Rock Rails) laterales de Bronco son lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de cada lado del vehículo.

“Los modelos Bronco de dos y cuatro puertas aprovechan la durabilidad y rendimiento de ser “Nacidos Ford, Nacidos Fuertes” y lo llevan aún más lejos de la carretera con las Pruebas de Durabilidad Extrema en los entornos más duros posibles, incluidos los brutales senderos de competencia internacional todoterreno de la carrera King of the Hammers”, dijo Dave Pericak, director de gestión de línea de productos empresariales de Ford, Icons.

Emocionante deportividad, ADN de Bronco

Gracias al legendario ADN de competencia de Bronco, en carreras como ‘Baja 1000’, cada modelo ofrece una experiencia todoterreno emocionante y un estilo moderno inspirado en su legado.

Todo comenzó en un estudio de diseño de Ford con un escaneo digital a tamaño real de un modelo de primera generación, que influenció las proporciones y diseño de la totalmente nueva Bronco para maximizar sus capacidades y desempeño todoterreno.

“Similar al modelo de primera generación, las proporciones cuadradas de Bronco, los voladizos cortos y la postura amplia están optimizados para la aventura todoterreno”, dijo Paul Wraith, diseñador en jefe para Bronco. “El perfil lateral presenta una superficie plana, con bordes bien definidos y salpicaderas robustas. Las ruedas abiertas tienen un diseño modular con un accesorio de liberación rápida para una personalización simple”.

La nueva arquitectura de Bronco para los modelos de dos y cuatro puertas se basa en un chasis de acero de alta resistencia que ofrece el mejor recorrido de suspensión disponible en su clase: 17 por ciento más, tanto de la parte delantera como trasera del competidor más cercano, para recorrer los terrenos más accidentados.

Para ofrecer una emocionante experiencia de conducción en todo terreno a alta velocidad, cada Bronco viene con una suspensión delantera independiente con dirección de cremallera y piñón que mejora la tracción, la conducción y el rendimiento en superficies irregulares/escarpadas. En la parte trasera, un diseño robusto de eje sólido con resortes helicoidales con cinco enlaces de ubicación ofrece fuerza y ​​control todoterreno. Por su parte, los amortiguadores Bilstein sensibles a la posición e impacto con válvulas de control de tope final en cada esquina están disponibles para una mayor durabilidad y menor dureza fuera de carretera.

Un diseño de sistema hidráulico de desconexión de barra estabilizadora semi-activa exclusiva de Bronco proporciona una articulación máxima y un mayor ángulo de rampa para terrenos sin inclinación. Este innovador sistema supera a los competidores al desconectarse durante la articulación; se puede volver a conectar en todas las condiciones para mejorar la dirección y la estabilidad a velocidades más altas.

Las llantas todoterreno, las primeras del segmento de 35 pulgadas con capacidad de manejo en baja presión para mejor tracción (beadlock), están disponibles tanto para la versión de Bronco de dos puertas, como el modelo de cuatro, y permiten a los clientes mejorar la capacidad todoterreno.

“Los motores EcoBoost® y nuestras transmisiones manuales de 7 velocidades, disponibles por primera vez solo en el mercado estadounidense, junto a la automática de 10 velocidades, le dan a la nueva Bronco la combinación óptima de potencia, par y rangos de engranajes para un gran rendimiento ante una amplia variedad de terrenos y usos,” dijo Pericak.

La mejor potencia y torque en su clase con impulso a gasolina está disponible con el motor EcoBoost® V6 de 2.7 litros (disponible solo en el mercado estadounidense), con 310 caballos de fuerza y ​​400 lb-pie de torque, mientras que el EcoBoost® de 2.3 litros está diseñado para ofrecer el mejor torque para un cuatro cilindros en su clase con 310 lb-pie de torque y 270 caballos de fuerza.

Para ofrecer la mejor experiencia escalando en roca a baja velocidad, se incorpora por primera vez una transmisión manual de 7 velocidades (6+1, disponible únicamente en el mercado estadounidense), que combinada con el sistema 4×4 avanzado disponible con enganche automático bajo demanda, generan una relación de arrastre líder en su clase de 94.75:1. Por otro lado, la transmisión automática de 10 velocidades SelectShift®, primera del segmento, brinda al conductor el máximo control dentro y fuera del camino, al tiempo que ofrece una relación de arrastre máxima de 67.8:1 con la caja de transferencia 4×4 avanzada.

Listo para enfrentarse a la naturaleza sin esfuerzo

Ambos modelos Bronco de dos y cuatro puertas hacen que la experiencia al aire libre sea rápida, fácil y divertida. Los modelos de dos puertas vienen con un sistema de techo estándar de tres secciones: secciones delanteras izquierda y derecha y una sección trasera, al color de la carrocería y un techo modular disponible con cuatro secciones que agrega un panel extraíble sobre los asientos traseros y el área de carga. Los modelos de cuatro puertas tienen cuatro secciones de techo extraíbles: paneles frontales izquierdo y derecho, un panel central de ancho completo y una sección trasera. Una persona puede quitar los paneles del techo en todos los modelos desbloqueando las manijas del interior. Los paneles de la primera fila se guardan a bordo en los modelos de dos puertas, primeros en el segmento.

Todos los techos rígidos modulares tienen ventanas traseras que se pueden quitar en tres sencillos pasos: abrochar, empujar y levantar en una fracción del tiempo que les toma a los competidores, sin quitar los paneles del techo. Al ubicar la barra deportiva detrás de la segunda fila, los modelos Bronco de dos y cuatro puertas ofrecen la vista superior más amplia de su clase para tomar el sol o mirar las estrellas por la noche.

Una capota suave de tela, estándar en los modelos de cuatro puertas, proporciona un fácil acceso al aire libre, así como una función de inclinación única para un acceso rápido al área de carga trasera. Para los clientes que no desean elegir entre un techo suave de tela o rígido, el modelo de cuatro puertas se puede elegir con ambos.

Cada Bronco viene con puertas sin marco de acceso rápido al aire libre, exclusivas en su clase que las hacen más fáciles de quitar de lo que ofrecen los competidores, en los modelos Bronco de cuatro puertas, se pueden almacenar a bordo con bolsas protectoras. Los exclusivos espejos montados en el cofre mantienen la visibilidad lateral y trasera cuando se conduce sin puertas. Las vistas de los senderos en las salpicaderas delanteras también sirven como amarres, que recuerdan a Bronco de primera generación; tienen una capacidad de 150 libras para asegurar artículos más largos como canoas, mientras sirven como vistas de senderos para el conductor.

Interior de alta tecnología diseñado para el aire libre.

En el interior, todos los modelos Bronco están especialmente diseñados y listos para la acción. El panel de instrumentos está inspirado en el modelo de la primera generación, con indicadores y controles claramente visibles e intuitivos. Los colores y materiales están inspirados en paletas naturales y equipos para exteriores. Con la funcionalidad todoterreno como prioridad, los materiales son fuertes y resistentes.

Un panel de instrumentos multifunción LCD a color, localizado en la parte central delantera con los controles de la palanca de cambios y modos de manejo G.O.A.T. en la consola central. Las agarraderas están integradas en el panel de instrumentos modular y la consola central, mientras que los ganchos MOLLE están montados en los respaldos de los asientos. Los puntos de fijación y agarre están integrados en el panel de instrumentos para montar un organizador propio, con conexiones de alimentación de 12 voltios para fijar fácilmente cámaras, unidades de navegación, teléfonos u otros dispositivos.

Para posicionar a Bronco como líder del segmento, los modelos introducen un sistema SYNC® 4 de 12 pulgadas con actualizaciones “Over-the-Air” y una integración perfecta a la aplicación FordPass Performance con navegación todoterreno, una característica exclusiva de Bronco que permite a los propietarios planificar, navegar y compartir fácilmente sus aventuras todoterreno. El sistema SYNC también muestra la cámara de 360 ​​grados con vistas Off-Road; para observar el contacto en cada llanta.

Los mapas de senderos topográficos avanzados de Bronco y más de 1,000 mapas de caminos seleccionados están impulsados ​​por contenido de senderos exclusivo de AccuTerra® de NeoTreks, guías Trails Offroad y FunTreks (disponible únicamente en Estados Unidos).

“El sistema de mapeo de senderos disponible en Bronco es realmente un cambio de juego en la comunidad todoterreno”, dijo Grueber. “Funciona en línea o sin red en cualquiera de los sistemas SYNC de 8 o 12 pulgadas con capacidad de navegación, lo que permite a los usuarios utilizar uno de los cientos de mapas de senderos previamente seleccionados para trazar y luego rastrear, capturar y compartir sus aventuras con otros”.

Para hacer que la limpieza después de la aventura sea simple, rápida y sin dejar rastro de ningún olor, algunos modelos de Bronco vienen con pisos de goma lavables con desagüe integrado y superficies de asientos de vinilo de grado militar que resisten el moho. Las superficies del panel de instrumentos se pueden limpiar, con goma de silicona sin costuras en los interruptores hero montados en el tablero, mientras que los puntos de contacto de goma protegen contra la suciedad y el agua. Los seis interruptores de montaje que se encuentran en la parte superior están sellados para protegerlos y facilitar la personalización, con líneas precableadas a puntos clave para accesorios.

Una moderna jaula anti-volcaduras de acero de alta resistencia con bolsas de aire laterales de cortina en la estructura superior junto con los asientos, ayudan a proteger a los pasajeros de impactos laterales y complementan las bolsas de aire del conductor y del pasajero delantero. Por su parte, las tecnologías de asistencia al conductor Ford Co-Pilot360™ más AdvanceTrac® con Roll Stability Control™ y Control de Balanceo del Remolque, que son estándar, ayudan brindar confianza y seguridad al conductor.

La oferta de versiones redefine la personalización

Una totalmente nueva oferta de series basados ​​en la experiencia proporciona una flexibilidad única para alinear la capacidad de Bronco con los intereses de aventura de cada cliente. Se ofrecen siete modelos únicos de Bronco, con combinaciones de colores y acabados que, cuando se mezcla con cuatro paquetes de contenido, 11 opciones de color y más de 200 accesorios, respaldados por Ford, que son instalados por los distribuidores, permiten personalizar a la nueva SUV Bronco fácilmente.

Los modelos van desde la Bronco base, que es una SUV sin lujos para aquellos que desean personalizar a su gusto, hasta las versiones Big Bend™, Black Diamond™ y Outer Banks™ con una variedad de opciones y colores, completando con Wildtrak™ y Badlands™ para aventuras todoterreno más extremas. Se ofrecerá una First Edition™ de producción limitada en el lanzamiento.

La gama de accesorios Bronco incluye: estribos de protección (Rock Rails), placas de acero de protección del tren motriz, (skid plates), llantas todoterreno con capacidad de manejo en baja presión para mejor tracción (beadlock), kit de elevación de suspensión, interruptores auxiliares para accesorios after market

Al igual que las cinco generaciones anteriores, los nuevos modelos 2021 Bronco de dos y cuatro puertas se construirán en la planta de ensamblaje de Wayne, Michigan.

Durante el lanzamiento en la primavera del siguiente año, se proporcionará información más detallada, incluidas las especificaciones del vehículo, los accesorios y los precios y opciones completas.