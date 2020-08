El nuevo Clase S combina comodidad, ergonomía y estética

Autor: Redacción | 10/08/2020

El tercer y último episodio del especial “Meet the S-Class DIGITAL” proporciona información sobre el concepto interior integral del nuevo Mercedes-Benz Clase S antes de su estreno mundial en septiembre. Ergonomía óptima, materiales de alta tecnología y mano de obra de alta calidad se fusionan con un diseño estético que ha sido pensado hasta el más mínimo detalle.

En el nuevo Clase S, esta “Pureza Sensual” cumple con el aislamiento de ruido y vibración que establece nuevos estándares, entre otras cosas. Como resultado de la suma de muchas medidas y características, los viajes en el Clase S se convierten en una experiencia de lujo y bienestar para todos sus pasajeros. Hartmut Sinkwitz, directora de diseño de interiores, Belinda Günther, directora sénior de Color & Trim, y Dirk Fetzer, jefe de gestión de productos S-Class & Maybach, brindarán a la presentadora Yasmine Blair información sobre numerosos detalles coordinados, desde el color de alta calidad, el cuero y los asientos reguladores de aislamiento de ruido y vibraciones que minimizan la sensación de irregularidades de la carretera en el interior, entre otras cosas.

El sedán de lujo combina un nuevo lenguaje de diseño revolucionario con tecnologías digitales, una óptima facilidad de uso y ergonomía. La sensación y la experiencia de los pasajeros estuvieron en el foco durante el desarrollo. El enfoque holístico abarca desde la implementación de numerosas soluciones prácticas de detalles, como hebillas de cinturón iluminadas o “cojines para acurrucarse” en los reposacabezas, hasta funciones energizantes que apoyan la aptitud física y mental de los conductores y sus acompañantes. El paquete AIR BALANCE, con sus tres funciones – fragancia, ionización y filtrado – también contribuye a aumentar el bienestar de los pasajeros, independientemente de la calidad del aire exterior.

En el último de los tres episodios “Meet the S-Class DIGITAL”, y antes de que Mercedes-Benz presente el nuevo Clase S al mundo el 2 de septiembre, el fabricante mostrará, por primera vez, detalles de su concepto interior holístico que contribuye significativamente al lujo, la comodidad y el bienestar de los pasajeros.

El primer episodio, “Meet the S-Class DIGITAL: My MBUX”, ha estado disponible desde el 8 de julio de 2020 e introduce la nueva generación de Mercedes-Benz User Experience (MBUX). El segundo episodio titulado “Meet the S-Class DIGITAL: Innovación por inteligencia”, que está disponible para su descarga desde el 29 de julio de 2020, se centra en la seguridad y la comodidad de conducción.