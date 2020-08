Nissan Motor se traslada a Oracle Cloud Infrastructure para disponer de computación de alto rendimiento

Autor: Redacción | 14/08/2020

Planea migrar la dinámica de fluidos computacionales, la simulación de mecánica estructural y la visualización en 3D a Oracle Cloud Infrastructure para traer más rápido nuevos autos al mercado.

Oracle informó que Nissan Motor Co. Ltd. está migrando sus cargas de trabajo de computación de alto rendimiento (HPC) de sus instalaciones físicas a Oracle Cloud Infrastructure. Nissan se basa en un proceso de diseño de productos digitales para tomar decisiones importantes y rápidas sobre el diseño con el fin de mejorar la eficiencia del combustible, la confiabilidad y la seguridad de sus automóviles. Al trasladar el rendimiento y la latencia de sus cargas de trabajo de simulación de ingeniería sensible a Oracle Cloud, Nissan podrá acelerar el diseño y las pruebas de automóviles nuevos.

Específicamente, Nissan utiliza la dinámica de fluidos computacional (CFD de la sigla en inglés) basada en software y técnicas de simulación estructural para diseñar y probar autos en busca de aerodinámicas externas y fallas estructurales. Los servicios de computación, redes y almacenamiento de Oracle Cloud Infrastructure optimizados para aplicaciones HPC, permitirán a Nissan beneficiarse de la primera y única solución HPC completa de la industria con redes RDMA mientras que innova con los automóviles. Nissan anticipa un mayor rendimiento y reducción de costos al tener la capacidad de ejecutar fácilmente sus cargas de trabajo de simulación de ingeniería en la nube.

“Nissan es líder en la adopción de computación de alto rendimiento basada en la nube para cargas de trabajo a gran escala, como simulaciones de seguridad y CFD”, dijo Bing Xu, Gerente General del Departamento de Sistemas de Ingeniería de Nissan Motor Co, Ltd. También agregó que “Seleccionamos las soluciones HPC de Oracle Cloud Infrastructure para enfrentar los desafíos de una mayor demanda de simulación bajo la constante presión de ahorro en costos. Creo que Oracle traerá un retorno de inversión significativo a Nissan”.

La ejecución de grandes simulaciones estructurales y CFD requiere una gran potencia de computación. En principio, Nissan ha adoptado una estrategia de nube para su plataforma HPC con el fin de asegurar que sus ingenieros siempre cuenten con la capacidad informática necesaria para ejecutar sus complejas simulaciones. Si bien el mercado de HPC ha estado tradicionalmente desatendido por los proveedores de nube pública, Oracle Cloud Infrastructure ofrece una infraestructura de cómputo bare-metal basada en Intel Xeon con redes de clúster RDMA, que ofrece latencias de menos de dos microsegundos y un ancho de banda de 100 Gbps, lo que permite migraciones a gran escala de HPC a la nube.

Nissan es uno de los primeros fabricantes de equipos originales (OEM) de la industria automotriz que ha aprovechado la tecnología GPU en Oracle Cloud Infrastructure para la simulación estructural y la visualización remota. Al utilizar el hardware acelerado GPU de Oracle, Nissan reduce el costo y la sobrecarga de grandes transferencias de datos, al tiempo que garantiza que todos los datos generados por los trabajos de simulación se puedan ver fácilmente en formato 3D OpenGL en la nube.

Además de las cargas de trabajo de HPC, Oracle Cloud Infrastructure soporta un ecosistema maduro y diverso de aplicaciones en diferentes dominios como CFD y simulación estructural. Esto ayuda a ofrecer una relación precio / rendimiento mucho más convincente que la ejecución in situ o la oferta de otros proveedores de nube pública. Las exclusivas soluciones de HPC de Oracle Cloud permiten a los clientes ejecutar trabajos de HPC de alto rendimiento de acuerdo con la demanda en lugar de tener que comprar capacidad fija in situ. Con Oracle Cloud Infraestructura, Nissan puede lanzar decenas de miles de núcleos y servidores de visualización de gama alta basados en GPU con una enorme flexibilidad, lo que les permite cambiar dinámicamente la computación y la visualización remota en 3D según las necesidades de sus ingenieros.

“Oracle está entusiasmado de trabajar junto a Nissan para cambiar el diseño y desarrollo de productos digitales y ayudarles a construir la próxima generación de vehículos galardonados”, dijo Clay Magouyrk, vicepresidente ejecutivo de Oracle Cloud Infrastructure. Y asegura que “nuestra misión siempre ha sido construir la mejor infraestructura de nube para las empresas, incluidas las cargas de trabajo con uso intensivo de computación y extremadamente sensibles a la latencia que organizaciones como Nissan necesitan para construir la próxima generación de vehículos”.