Credi Nissan incorpora a Nissan Sentra 2020 dentro de sus planes de financiamiento

Autor: Redacción | 17/08/2020

Nissan Sentra 2020 cerró con 1,688 contratos desde su lanzamiento en el mes de junio 2020.

Con Nissan Sentra estamos listos para lo que sigue, por eso, ahora se incorpora al programa de planes de financiamiento óptimos que Nissan diseñó en conjunto con su brazo financiero: NR Finance México (NRFM) a través de Credi Nissan.

Así, Nissan a través de NRFM, ofrece a sus clientes diferentes planes de financiamiento en apoyo a la ciudadanía para que tengan la opción de adquirir un vehículo que les brinde mayor seguridad y que se adapte también a su personalidad y estilo.

Al respecto, Andre Medeiros, director general de NR Finance México, señala: “En NR Finance México, somos el referente número uno de créditos automotrices en el país, tenemos como objetivo brindar planes diferenciados para cada segmento de la población. En esta línea y ante las necesidades de nuestros clientes fue que creamos estos planes atractivos para nuestros futuros clientes Nissan”.

Credi Nissan cuenta con tres principales modalidades de financiamiento para estrenar un Nissan de acuerdo a tus necesidades:

1) Crédito Nissan: Aplica para modelos nuevos y seminuevos, solamente se requiere la comprobación de ingresos, un enganche de 15% para persona física y 10% para personas morales con plazos desde 12 a 72 meses. La ventaja de este plan es el financiamiento de accesorios y garantía extendida y en caso de siniestro durante el periodo del crédito, se puede financiar el deducible del seguro y reparaciones del vehículo. Para este plan, pueden seleccionar cualquier modelo Nissan como March, Versa, Versa Drive, Sentra, X-Trail, X-Trail Hybrid, Altima, Maxima, Kicks, Murano, Armada, 370Z, NP300 Frontier, URVAN y LEAF.

2) Selectiviti: Es para los clientes que utilicen el vehículo de forma particular y no comercial. Tiene como característica un atractivo enganche del 20%, un plazo de pago de 24 o 36 meses; al final de este plazo, el cliente puede elegir entre cambiarlo, conservarlo realizando el pago final equivalente al 35% del valor del vehículo o devolverlo. En caso de que el cliente quiera comprar el vehículo y no renovar el plan, puede pagar el excedente de contado o solicitando un financiamiento tradicional. A diferencia del arrendamiento tradicional, en donde la factura del vehículo sale a nombre de la arrendadora, con el plan de Selectiviti ésta sale a nombre del cliente. Al igual que en Crédito Nissan, la ventaja es el financiamiento de accesorios y garantía extendida; en caso de siniestro durante el crédito, se puede financiar el deducible del seguro y reparaciones del vehículo. Este plan está disponible para los clientes interesados en adquirir alguno de los siguientes vehículos: Nissan March, Versa, Versa Drive, Sentra, Kicks, X-Trail, Altima, Maxima, Murano, Armada, 370Z y NP300 Frontier.

3) Leasing: Con este esquema, los clientes pueden usar un vehículo nuevo pagando una renta hasta por cuatro años con un pago inicial mucho menor que el de un enganche. El cliente tiene la opción de elegir plazos desde 12 hasta 48 meses y al final de su arrendamiento tiene la posibilidad de regresar el vehículo y arrendar uno nuevo; comprarlo de contado o a crédito; o extender sus rentas para seguir utilizando el mismo vehículo. Este plan le permite acceder a cualquier modelo Nissan y solamente puede ser usado con fines particulares no comerciales.

De enero 2020 al 11 de agosto de este año, Credi Nissan ha cerrado más de 49 mil contratos. Los vehículos preferidos de financiamiento son: Nissan Versa con 13,670 contratos cerrados, Nissan March con 9,483, Nissan Sentra con un total de 5,984 (el Nuevo Nissan Sentra 2020 cerró con 1,688 contratos desde su lanzamiento en el mes de junio 2020), Nissan Kicks con 4,114 y Nissan NP300 Chasis con 3,033 contratos.

Nissan México cuenta con vehículos con diseños atractivos, de calidad y tecnología pensada en cada cliente, desde Nissan March, Nissan Versa, Nissan Altima, Nissan Maxima, Nissan Kicks, Nissan X-Trail, Nissan NP300, y recientemente el nuevo Nissan Sentra 2020, que es el sedán icónico a nivel mundial y fabricado en Planta Aguascalientes 2.

Nissan Sentra 2020 se posicionó en el mes de julio como el número uno de ventas dentro del segmento de sedanes compactos en México con 1,647 unidades vendidas. Lo anterior gracias a su diseño robusto y el ADN japonés de la marca que se ve reflejada en la parrilla cromada V-Motion y nuevas rejillas para la entrada de aire, enmarcadas por los faros de LED en forma de boomerang -insignia de la marca- brindándole gran presencia.

Credi Nissan ofrece un amplio abanico de opciones de crédito de acuerdo con las necesidades del cliente y ahora puedes realizar tu compra digital o solicitar una cotización en la página: www.nissan.com.mx