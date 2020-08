Mercedes-Benz Autobuses galardona a 10 proveedores con el premio Masters of Quality 2020

Autor: Redacción | 18/08/2020

120 proveedores se reunieron de manera virtual dentro del evento Masters Of Quality que premia el compromiso y calidad de los proveedores. Actualmente, 97% de los viajeros se mueven en autobús por lo que el panorama de la industria muestra mejoría considerable.

Mercedes-Benz Autobuses cuenta con una red de proveeduría altamente calificada para lograr la satisfacción de los clientes finales mediante el desarrollo de soluciones innovadoras, efectivas de calidad y ecológicas para el transporte de pasajeros en México.

Ante esta contingencia, la Estrella de las Tres Puntas conecta a sus aliados de negocio en el mundo virtual con la entrega del premio Master of Quality, este año bajo el lema “Moviendo a México con calidad, unión y fuerza”, siendo ya está una tradición al reconocer el valor de sus productos que ofrece cada marca, ya que, gracias al compromiso de cada proveedor al utilizar los mejores componentes, ha sido posible crecer en un mercado cada día más exigente, que no solo busca comodidad y confort si no también la calidad necesaria para tener una unidad segura y lograr la satisfacción total del cliente.

“Hoy bajo un esquema diferente, pero con el mismo entusiasmo de cada año, destacamos el esfuerzo, la atención al detalle en cada pieza, pero, sobre todo, la calidad que cada uno de nuestros proveedores que es un pilar fundamental que distingue a nuestra marca. Hoy más que nunca debemos trabajar en equipo, unidos ante los retos, con metas en común para superar los desafíos juntos y tener un futuro rentable, así que creemos que con la sociedad y la economía funcionando, continuaremos movilizando a más de 39 millones de mexicanos”, comentó Alexandre Nogueira, CEO de Daimler Buses México.

Masters of Quality es un programa que busca que los proveedores de Mercedes-Benz Autobuses eleven su calidad, al mismo tiempo que optimizan sus procesos y productos, dando soluciones integrales que beneficien al cliente final. Actualmente, en “La Casa del Autobús” cuenta con un portafolio de 120 proveedores, de los cuales, se premiaron a los siguientes:

Proveedores ganadores 2020

* BRIDGESTONE DE MEXICO S.A. DE C.V.

* CMP PRATSA S.A DE C.V.

* DANA INDUSTRIAS LTDA

* ENERYA S.A. DE C.V.

* HOWMET WHEEL DISTRIBUTION MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

* JULIAN ELECTRIC INC.

* KATCON S.A. DE C.V.

* THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN CORPORATION

* THYSSENKRUPP COMPONENTS TECHNOLOGY DE MEXICO S.A. DE C.V.

* ZF STEERING QUERETARO

“Bajo el lema Mover a México con calidad, unión y fuerza trabajaremos juntos armadora y ustedes, nuestros socios de negocio, deleitando a nuestros clientes siempre con la calidad que nos caracteriza, y de esa forma continuaremos moviendo a nuestro país. Felicidades a los ganadores y un reconocimiento especial a toda nuestra proveeduría que logran que seamos los autobuses de México”, concluyó Víctor Segura, Director de Calidad de Mercedes-Benz Autobuses.

Mercedes-Benz Autobuses ha producido autobuses en México desde hace 26 años, mejorando la movilidad y conectando a miles de mexicanos a diferentes destinos, lo cual no sería posible sin el apoyo de todos y cada uno de sus proveedores. Hoy como entonces, hablar de la Estrella es sinónimo de la más alta calidad en el transporte mexicano.