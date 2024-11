Gengar Gigamax y el Equipo GO Rocket invaden México con motivo del Día de Muertos y Halloween

Autor: Roberto Pérez S. | 04/11/2024

¡Gengar Gigamax ha aterrorizado a todos! En la fachada del WTC en la Ciudad de México, la pantalla más grande de Latinoamérica, el Pokémon Sombra apareció para confirmar su debut en Pokémon GO del 31 de octubre al 3 de noviembre. La inusual experiencia de encontrarse a un Pokémon de 50 metros de alto sorprendió a transeúntes y jugadores por igual.

Los Entrenadores de la Ciudad de México acudieron al llamado y formaron equipos de 10 a 40 personas para derrotar a este poderoso Pokémon en los Combates Max de seis estrellas, con la posibilidad de encontrarse con un Gengar Gigamax Brillante si tenían suficiente suerte.

Además, ¡el Equipo GO Rocket invadió la Ciudad de México durante el evento de Día de Muertos: Rumbo al Max Allá! Además de aparecerse en el WTC para compartir su reporte de maléficas actividades, también intervinieron el tradicional Mexicráneo de Pokémon GO que se exhibe sobre la Avenida Paseo de la Reforma, y grafitearon un mural de Pokémon GO en la cercanía del Metro Viaducto. No conformes con eso, invadieron el juego al aparecer mucho más en las Poképaradas y en sus temibles globos, que durante el evento han surgido cada dos horas.

Para dejar su huella en la festividad de Día de Muertos, el Equipo GO Rocket también repartió su Calcomanía de Papel Picado en la tienda de Pokémon GO y en las Poképaradas invadidas por sus reclutas. Este Papel Picado se sumó a la colección de Calcomanías temáticas de los Equipos Valor, Instinto y Sabiduría disponibles en el juego.

“Los eventos recientemente ocurridos en Pokémon GO fueron un reflejo de los esfuerzos de Niantic Inc. por ofrecer una experiencia mucho más inmersiva a los Entrenadores. Por un lado, Gengar Gigamax no sólo ha sido un Pokémon muy esperado por la comunidad, sino que también formó parte de Halloween 2024: Parte II y significó una gran oportunidad para que los jugadores se organizaran y reunieran para celebrar juntos. Por otro lado, aunque no apoyamos las actividades nefastas del Equipo GO Rocket, sus acciones nos brindaron una oportunidad para unir a nuestros Entrenadores a derrotarlos durante el Día de Muertos y transmitir lo valiosa que es esta celebración en México y Latinoamérica”, dijo en el evento de proyección del WTC Alan Mandujano, Head of Latin America en Niantic, Inc.

Si bien las festividades de Halloween y Día de Muertos concluirán hoy, la temporada “Al Máximo” contará con más sorpresas gigantescas hasta el 3 de diciembre, a las 10:00 a.m. (en su hora local). Para conocer todos los detalles, visita el sitio de Pokémon GO. El juego está disponible de forma gratuita en App Store o Google Play.

Tags: Ciudad de México, Combates Max, debut, Equipo GO Rocket, Gengar Gigamax, Niantic, Pokémon GO, Pokémon Sombra, videojuego, WTC