Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Presenta Grupo Bimbo avances de su estrategia de energías renovables en México y hace entrega de la primera flotilla eléctrica marca Vekstar y de vehículos híbridos! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/29127/presenta-grupo-bimbo-avances-de-su-estrategia-de-energias-renovables-en-mexico-y-hace-entrega-de-la-primera-flotilla-electrica-marca-vekstar-y-de-vehiculos-hibridos/