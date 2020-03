Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Ford Transit, la camioneta de carga más vendida del mundo, presentará una versión totalmente eléctrica para el 2022! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/29663/ford-transit-la-camioneta-de-carga-mas-vendida-del-mundo-presentara-una-version-totalmente-electrica-para-el-2022/