El nuevo Venue 2020 de Hyundai atrae a los compradores hispanos de Estados Unidos

Autor: Julio Brito A. | 26/06/2020

Un valor excepcional, componentes estándar y un emblemático y moderno diseño han convertido al SUV compacto en un éxito en este importante sector demográfico.

El nuevo SUV compacto de Hyundai, el Venue, atrae a múltiples generaciones y sectores demográficos, entre ellos a los hispanos y a los compradores del sexo femenino en los Estados Unidos. Teniendo en consideración un estudio interno sobre los compradores del primer trimestre, más de la mitad de los clientes del Venue pertenecen a las generaciones Z, Y y X, y el 64 por ciento está compuesto por las generaciones Y y Z combinadas. Si se le compara con la línea de modelos de SUVs de Hyundai, el Venue capta la atención de un mayor porcentaje de compradores hispanos, con un 17 por ciento. El Venue es asimismo muy popular entre los compradores del sexo femenino, disfrutando del mayor porcentaje de estos muy buscados consumidores — el 63 por ciento, lo que hace que tenga un lugar muy destacado en la línea de vehículos de Hyundai.

El Venue viene repleto de avanzados componentes para la seguridad y el entretenimiento, mantenimiento gratuito y la mejor garantía de Estados Unidos (America’s Best Warranty). El Venue es una combinación perfecta de estilo y versatilidad repleta de comodidades a petición y avanzadas tecnologías que normalmente no se encuentran en el segmento de vehículos compactos. El Venue fue recientemente reconocido por Consumer Guide® como la Mejor compra del 2020 (“2020 Best Buy”) y recibió el premio del 2020 del Kelley Blue Book por “5 años de costo a propiedad” (5-Year Cost to Own Award) en el segmento de autos subcompactos “crossover”.

“El Venue es un divertido vehículo deportivo, con un exclusivo e impactante diseño”, dijo Angela Zepeda, directora de Comercialización (CMO) en Hyundai Motor America. “Ya fuere una persona que compra por primera vez al entrar en la fuerza laboral, un joven profesional ya establecido, o alguien que busca algo diferente en un vehículo nuevo, Hyundai le presta mucha atención a poder ofrecer los atributos que los compradores hispanos de automóviles buscan, tales como un estilizado diseño, componentes de seguridad estándar y tecnologías para la conveniencia, al tiempo que permanece fiel a su política de abundante valor por el costo”.

El Venue trae de forma estándar numerosos componentes de seguridad que incluyen: Una pantalla TFT de 3.5 pulgadas que muestra los indicadores para la conducción, una pantalla de visión trasera, una pantalla de 8 pulgadas AM/FM/HD® para el sistema de audio de radio (Radio Audio System) con Apple CarPlay™ y Android Auto™ con cuatro bocinas; un puerto de conexión para USB en la primera fila de asientos; un conector de 12 voltios; sistema de teléfono Bluetooth® de manos libres; controles de audio situados en el timón; control inteligente de crucero; faros delanteros automáticos; aire acondicionado; entrada por control remoto sin llave, así como un indicador de la temperatura exterior. El Venue también posee el sistema SmartSense de Hyundai, una serie de componentes de seguridad que incluyen Ayuda para evitar colisión al frente con detección de peatones (Forward Collision-Avoidance Assist with Pedestrian Detection); Ayuda para mantenerse en el carril (Lane Keeping Assist); Alerta para la atención del conductor ( Driver Attention Warning ); Control electrónico de la estabilidad (Electronic Stability Control); Administración de la estabilidad del vehículo – Vehicle Stability Management (VSM por su sigla en inglés) con Control de tracción (Traction Control), así como también bolsas de aire frontales, laterales y de cortina para la cabeza, todas ellas como equipamiento estándar. El sistema de Ayuda para evitar colisión en el punto ciego (Blind-Spot Collision – Avoidance (BCA) con detección de peatones y el de Ayuda para evitar colisión con el tráfico trasero (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) son opcionales en el modelo SEL y estándar en el modelo Denim.

El Venue incluye asientos traseros plegables a 60 / 40 a fin de maximizar la conveniencia para las aventuras de cada día, por ejemplo una visita al mercado campesino local o la transportación de instrumentos musicales. Los detalles de estilo del SUV Venue lo convierten en la opción ideal para todos aquellos que buscan versatilidad y un espacio de carga creativo. El piso del espacio de carga, con un componente de doble nivel, provee flexibilidad para acomodar la carga, ya que se puede tener en la posición de arriba cuando los asientos están plegados, o en la posición baja a fin de poder colocar más carga.

El Venue posee tres niveles de modelos: el SE (Transmisión manual) o automático SE de Transmisión inteligente variable – Intelligent Variable Transmission (IVT); el SEL (IVT) o el de exterior de dos tonos Denim (IVT), y todos incluyen el totalmente nuevo motor de cuatro cilindros Smartstream de 1.6 litros e inyección de doble puerto (Dual-Port Injection) y tracción en las ruedas delanteras – Front Wheel drive – (FWD).