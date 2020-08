Ingenieros de Mercedes-AMG HPP son honrados por la Real Academia de Ingeniería por ayudar en la lucha contra COVID-19

Autor: Redacción | 24/08/2020

El premio especial del presidente de la RAE (Royal Academy of Engineering) por servicio pandémico ha sido otorgado al equipo detrás del dispositivo respiratorio UCL Ventura CPAP.

El proyecto UCL Ventura, una colaboración entre Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), University College London (UCL) y el hospital universitario de UCL UCLH es uno de los 19 ganadores del premio especial. El equipo de este proyecto realizó ingeniería inversa, fabricó y entregó 10,000 aparatos de asistencia respiratoria CPAP en un tiempo récord al NHS y puso a disposición el diseño completo y las instrucciones de fabricación sin costo.

El impacto positivo de los dispositivos de CPAP en el tratamiento de pacientes con Covid-19 se descubrió por primera vez en China e Italia, donde el dispositivo ayudó a los pacientes a respirar más fácilmente a través del aire presurizado y oxigenado.

Los datos hospitalarios mostraron que alrededor del 50 por ciento de los pacientes que recibieron CPAP evitaron la necesidad de ventilación. Esto no solo fue un mejor resultado para los pacientes que pudieron evitar la ventilación mecánica invasiva, sino que también significó que los ventiladores, que tenían poca demanda, podían mantenerse disponibles para los pacientes que más los necesitaban.

El grupo de proyecto de UCL Ventura tardó menos de 100 horas desde las primeras discusiones sobre el concepto para completar el diseño, la producción y las pruebas del primer prototipo. El grupo tardó solo cuatro semanas desde la reunión inicial a mediados de marzo hasta que se fabricaron los 10,000 dispositivos CPAP para el NHS en el centro de tecnología Mercedes-AMG HPP en Brixworth, UK. Mercedes-AMG HPP normalmente diseña y fabrica motores y trenes de potencia para Fórmula Uno, Fórmula E y automóviles de carretera híbridos de alto rendimiento.

Para poder fabricar 10,000 dispositivos CPAP lo más rápido posible, se reutilizó todo el centro tecnológico. Las máquinas que normalmente se usarían para construir componentes para motores F1 fueron reprogramadas para construir el dispositivo CPAP.

El profesor Marcel Levi, director ejecutivo de UCLH, dijo: “Este ha sido uno de los proyectos más efectivos, relevantes, directamente aplicables y más rápidos que he presenciado. El poder absoluto del equipo fue, sin duda, su naturaleza interdisciplinaria, reuniendo a los mejores ingenieros, científicos, fisiólogos, expertos respiratorios y médicos de cuidados intensivos, en combinación con inventiva, intelecto, ingenio y energía ilimitada”. Por su parte, Andy Cowell, Director Gerente de Mercedes-AMG HPP dijo: “Este fue un proyecto muy gratificante en el que participar y nos sentimos honrados de ser parte del grupo de ingenieros cuya contribución es honrada por la Royal Academy of Engineering. Felicitaciones a todos los demás destinatarios que han realizado un trabajo excepcional. Es genial ver cómo la comunidad de ingenieros se unió y se enfrentó al desafío en un momento de necesidad.”

Premiados por el proyecto UCL Ventura: Andy Cowell (Mercedes-AMG HPP), Ben Hodgkinson (Mercedes-AMG HPP), Pierre Godof (Mercedes-AMG HPP), Prof Rebecca Shipley (UCL Healthcare Engineering), Prof Tim Baker (UCL Mechanical Engineering), Prof David Lomas (School of Life and Medical Sciences), Prof Mervyn Singer (UCL Medicine and UCLH Critical), Dr. Tom Peach (Ingeniería Mecánica UCL), Dr. Tom Rushton (Ingeniería Mecánica UCL), Sr.Peter Weston (Ingeniería Mecánica UCL), Dr. David Brealey (Medicina UCL y Cuidados Intensivos UCLH).