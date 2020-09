Entrevista exclusiva con Miguel Barbeyto: presidente y director general de Mazda de México

– La respuesta no. Ninguna Industria esta preparada para otro freno, por si la economía va en caída libre otro paro sería el tiro de gracia. Recomiendo no ser imprudente. Hay mucha gente que no cree o que no esta viendo realmente el riesgo, la magnitud de la pandemia. Ojalá esto se pueda controlar de la mejor manera y pronto porque todavía no esta controlado desde mi punto de vista. En Mazda desarrollamos un protocolo de sanidad para los distribuidores, cuantos vehículos tienen que haber en cada concesionaria si tienen que traer guantes o no, quién debe usar caretas. La idea no es sólo proteger a nuestros empleados también al nuestros clientes.