Nissan NP300 y Nissan Frontier 2021 se confirman en México

La producción de Nissan Frontier en Planta CIVAC comenzó en 2014, fusionando las características de durabilidad y confiabilidad que definen a la gama de pick ups de trabajo de NP300, con un diseño robusto. Una pick up que, ha sido galardonada alrededor del mundo, y ha recibido premios como la “Mejor Pick Up 2016” en los prestigiosos Fleet World Awards, celebrados en Londres; “La Mejor Pick up 2017” por la Prensa Automotriz en Brasil, y “Car Awards Brasil 2018”, por mencionar algunos.