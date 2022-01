Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Comienza la producción de la nueva crossover Mazda CX-50 para el mercado norteamericano en la planta de Alabama.! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/40748/comienza-la-produccion-de-nuestra-nueva-crossover-mazda-cx-50-para-el-mercado-norteamericano-en-la-planta-de-alabama/