Send this to friend

Hi, this may be interesting you: SEAT S.A. y el Grupo Volkswagen movilizarán más de 7,000 millones de euros para electrificar España! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/41176/seat-s-a-y-el-grupo-volkswagen-movilizaran-mas-de-7000-millones-de-euros-para-electrificar-espana/