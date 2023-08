Send this to friend

Hi, this may be interesting you: KIA K3 Sedán 2024, el reemplazo del Rio esta listo, y se fabricará en México para el mundo! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/43303/kia-k3-sedan-2024-el-reemplazo-del-rio-esta-listo-y-se-fabricara-en-mexico-para-el-mundo/