Kia Telluride, la insignia coreana

Autor: Editor De Contenidos | 18/04/2024

Es el peso pesado de las SUV; tiene 18 sistemas de ADAS

Kia México continúa con la expansión de su gama de SUVs en México con la llegada de la multipremiada Telluride, un vehículo que combina un diseño imponente y elegante, con una espaciosa cabina de tres filas de asientos con capacidad para siete pasajeros.

Con esta nueva adición a su gama, Kia reafirma el compromiso de ofrecer productos con un diseño atractivo, de la más alta calidad y llenos de tecnología, tanto de confort como de seguridad, como lo demuestran los 18 sistemas avanzados de asistencia a la conducción más completos que equipa de serie.

Kia Telluride eleva el estándar de las SUV de alta gama gracias a su equipamiento y generosas dimensiones, además de un desempeño destacado en cualquier ámbito. Estas características le han permitido consolidarse como una de las SUV familiares más premiadas del mercado, con más de 40 diferentes reconocimientos, dentro de los que destacan World Car of the Year 2020 y North American Utility SUV of the Year 2020. Así como JD Power APEAL Best in Class 2023 en la categoría SUV mediano superior, Kelley Blue Book Best Buy 2024 en la categoría SUV mediano y Car and Driver Editor´s Choice Awards 2024 en el listado de los 10 mejores Camiones y SUVs, entre otros.

Diseño.- La recientemente rediseñada Kia Telluride presenta trazos musculosos. Su diseño robusto sugiere capacidad y aventura, pero sin sacrificar lujo y confort, mientras que sus proporciones bien equilibradas transmiten una sensación de elegancia y sofisticación.

Al frente destaca la parrilla con el diseño “Tiger Nose” característico de la firma coreana, pero con ángulos más definidos. Los faros LED de 4 proyectores de alta intensidad están elegantemente integrados, proporcionando no solo una iluminación eficiente, sino también un frontal que proyecta fuerza y seguridad.

La parte posterior fue concebida también con trazos fuertes con el objetivo de transmitir elegancia. Incorpora doble escape con acabado en cromo que armoniza a la perfección con la fascia trasera en acabado satinado. La iluminación posterior full LED de diseño vertical refuerzan la identidad de diseño Kia. En la parte alta destaca un spoiler con luz integrada que aporta un discreto toque deportivo.

Kia Telluride cuenta además con una serie de detalles funcionales que realzan su imagen, desde los rieles de techo, molduras cromadas, acabados en negro brillante y rines de 20”, cada elemento está diseñado para mejorar no solo la estética, pero también la funcionalidad y la capacidad del vehículo.

Por lo que hace a las medidas, el largo es de 5,000 mm, el ancho (sin espejos) es de 1,975 mm y la altura es de 1,760 mm, mientras que, la distancia entre ejes es de 2,900 mm. Asimismo, la capacidad de cajuela con la tercera fila de asientos habilitada es de 601 litros, capacidad crece hasta 1,304 litros al abatirla.

Interior.- La cabina de Telluride es una referencia en términos de practicidad y versatilidad, combinada con una experiencia llena de lujo y confort para todos los ocupantes. Ofrece un amplio espacio para cabeza y piernas en las siete plazas.

Los asientos están forrados en piel genuina, en el caso de las plazas frontales incluyen características de primer nivel, como por ejemplo, calefacción, ventilación, ajuste eléctrico y memoria con ajuste lumbar, este último se puede configurar de forma automática para ofrecer mayor o menor volumen para reducir la fatiga en viajes largos. En la segunda fila, Telluride ofrece asientos individuales tipo capitán.

Los materiales utilizados en el interior de la Kia Telluride son de la más alta calidad y fueron cuidadosamente seleccionados, lo anterior se aprecia tanto a la vista como al tacto. Los paneles interiores están adornados con insertos en madera y detalles en aluminio cepillado, creando un espacio elegante y cálido. La disposición de controles fue diseñada de manera intuitiva, facilitando su uso y aumentando la seguridad al conducir.

En lo que respecta a tecnología, esta SUV equipa una amplia variedad de características para mejorar la experiencia de conducción y comodidad de los pasajeros. Dispone de un arreglo de clúster y pantalla multimedia, ambas de 12.3”, integradas en una misma unidad, combinando las funciones de conducción y el sistema de entretenimiento compatible con Android Auto y Apple CarPlay, así como funciones de navegación, reconocimiento de voz y audio premium Harman Kardon con 10 bocinas para una experiencia acústica excepcional. Además cuenta con 7 Puertos USB de carga (3 frontales, 2 para la segunda fila y 2 para la tercera fila), cargador por inalámbrico y modos de manejo (Smart, Sport, Comfort, Eco & Snow), entre otros más.

Asimismo, para brindar una sensación de mayor amplitud, así como mejorar la ventilación e iluminación natural, Telluride incluye dos quemacocos, uno frontal y uno posterior.

Otros detalles sutiles son; luz ambiental personalizable con 64 colores diferentes, esta característica no solo agrega un toque de estilo al interior, sino que también crea una atmósfera relajante y acogedora durante los viajes nocturnos. La experiencia de opulencia se complementa con pedales deportivos y volante en piel calefactable con ajuste de altura y profundidad.

Mecánica.- Kia Telluride llega al mercado mexicano con un potente bloque V6 de 3.8 litros que produce 291 hp y 262 lb-pie de torque, mismo que es enviado a las cuatro ruedas a través de una caja automática de 8 cambios. La suspensión posterior es independiente, por lo que Telluride se planta con total confianza en cualquier tipo de camino.

Seguridad.- Los elementos de seguridad en Telluride son del máximo nivel, motivo por el cual ha recibido en varias ocasiones la calificación TOP SAFETY PICK+ (TSP+) del Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS). Esta SUV incorpora la suite más completa de asistencias a la conducción ADAS que la marca coreana ha incluido en cualquiera de sus vehículos, con un total 18 sistemas, además de equipar 9 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales delanteras + 2 tipo cortina + 2 laterales traseras + 1 de rodilla para conductor).

Los sistemas ADAS incluidos son: Cámara de visión 360°(SVM); Control Crucero Inteligente con Stop/Go (SCC) & Machine learning; Sensores de estacionamiento Traseros/ Delanteros (PDW); Asistente de seguimiento de carril (LFA); Asistente de salida segura (SEA); Asistente de mantenimiento de carril (LKA); Asistente de colisión frontal (FCA, FCA JX); Aviso de colisión frontal (FCW); Sistema anticolisión en punto ciego (BCA) / Salida en paralelo; Asistencia de evasión de colisión frontal – Lane Changing (FCA LC); Asistencia de evasión de colisión frontal – Auto Evasive (FCA AE); Asistencia de colisión de estacionamiento (PCA); Asistencia para evitar colisiones de tráfico cruzado (RCCA); Advertencia de atención del conductor (DAW); Asistencia de estabilidad de remolque (TSA); Monitor de punto ciego en clúster (BVM), la SUV con mayor seguridad de su categoría.

“Luego de innumerables solicitudes de nuestros clientes, distribuidores y medios de comunicación, por fin hemos conseguido integrar a tan galardonada SUV a nuestro portafolio, definitivamente Telluride es uno vehículos de Kia más esperados en México. Además, tenemos la confianza en que será un gran éxito entre los exigentes los consumidores de su categiría”, añadió Horacio Chávez, Managing Director de Kia México.

Versiones y Precio.- Kia Telluride llega al mercado mexicano en una sola versión con cuatro colores exteriores disponibles: Midnight Lake Blue, Everlasting Gray, Glacial White Pearl, Ebony Black y dos configuraciones de tonos al interior, Mahogony Leather y Black Leather.

Telluride se puede apartar desde el 15 de abril en apartatukia.com y estará disponible en los 97 distribuidores de Kia a nivel nacional a partir del 22 de abril de 2024. El precio de Kia Telluride es de $1,189,900 pesos.

