Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Apoya AMDA que la Secretaría de Economía expida el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/46707/apoya-amda-que-la-secretaria-de-economia-expida-el-decreto-por-el-que-se-regula-la-importacion-definitiva-de-vehiculos-usados/