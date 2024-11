Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Isuzu México incentiva el futuro de la industria automotriz con la donación de dos camiones Forward 1400 a Grupo CEDVA! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/46713/isuzu-mexico-incentiva-el-futuro-de-la-industria-automotriz-con-la-donacion-de-dos-camiones-forward-1400-a-grupo-cedva/