Send this to friend

Hi, this may be interesting you: GM presenta nuevas Baterías Ultium y una plataforma global flexible para crecer rápidamente su portafolio de vehículos eléctricos! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/29666/gm-presenta-nuevas-baterias-ultium-y-una-plataforma-global-flexible-para-crecer-rapidamente-su-portafolio-de-vehiculos-electricos/