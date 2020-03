Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Bajó 3.6% crédito para vehículos nuevos y subió 25.9% internación de usados en enero de 2020! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/29725/bajo-3-6-credito-para-vehiculos-nuevos-y-subio-25-9-internacion-de-usados-en-enero-de-2020/