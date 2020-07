Audi e-tron líder mundial del mercado en su segmento

Autor: Redacción | 20/07/2020

Audi e-tron es el SUV eléctrico más vendido en Europa. La ofensiva eléctrica continúa acelerando con los modelos e-tron GT y Q4 e-tron.

El Audi e-tron es el líder del mundial del mercado en este segmento. El primer modelo de producción en serie completamente eléctrico de Audi es muy popular alrededor del mundo entre los clientes y medios por igual. Numerosos premios y pruebas comparativas lo demuestran. Con el e-tron GT, el Q4 e-tron y el Q4 Sportback e-tron, Audi mira de frente a un eléctrico 2021, en ambos sentidos de la palabra.

En la primera mitad del 2020 Audi vendió 17,641 modelos e-tron en todo el mundo. Esto representa un aumento del 86.8 % comparado con el año pasado, a pesar de la difícil situación del mercado debido a la pandemia de coronavirus. Los modelos eléctricos de Audi están por delante de sus competidores en el segmento de vehículos SUV eléctricos con batería de tamaño completo a nivel mundial. Incluso es el SUV eléctrico más vendido en Europa.

En Noruega, país pionero en lo que a movilidad eléctrica se refiere, fue el modelo de automóvil para pasajeros más vendido en la primera mitad del año. El e-tron representa el 92 % del volumen de ventas de Audi en Noruega. Mientras que en Estados Unidos, el e-tron reportó un aumento en ventas de más del 50 % comparado con el año pasado.

Hildegard Wortmann, miembro del consejo de Ventas y Marketing: “El Audi e-tron cambio las reglas del juego para nosotros e ilustra con claridad nuestra visión de una movilidad sustentable y progresiva con calidad Premium. Nuestro primer SUV eléctrico combina diseño, manejo dinámico, y calidad interior con la última tecnología para una conducción libre de emisiones sin comprometer la calidad. El e-tron es el comienzo de una nueva era para Audi. Continuaremos con esta historia de éxito “.

Carga rápida y calidad para larga distancia, un as bajo la manga

El éxito del Audi e-tron viene principalmente de su uso diario. Adicional al amplio espacio para pasajeros, su rendimiento en largas distancias juega un papel decisivo. Los conductores del e-tron también se benefician de la velocidad de carga. La capacidad de carga de 150 kW está disponible para una parte significativa del proceso. Para recorrer una distancia de 110 kilómetros el usuario pasará menos de 10 minutos en la terminal de carga. El Audi e-tron 55 alcanza un 80 % de carga aproximadamente en 30 minutos.

Premios en varias categorías

El e-tron es un ganador, como lo demuestran sus numerosas pruebas comparativas y los premios que ha ganado. En 2019, el e-tron ganó más de dos tercios de todas las pruebas comparativas. Adicionalmente los lectores de la revista “AUTO BILD Allrad“votaron al e-tron como “auto con tracción total del año“ en la categoría “híbridos y autos eléctricos con tracción total“, en Alemania durante el 2019. También le fue otorgado el “Goldenes Lenkrad“ (Volante de Oro) en la categoría “large SUVs“, prevaleciendo incluso contra competidores impulsados por motores de combustión. En el premio “Company car of the year 2020“el e-tron ganó en la categoría “Electric cars full-size/luxury class“.

También fue reconocido y recibió premios en otros países. En Estados Unidos, recientemente ganó el premio “Wards 10 Best Interiors“ por su interior futurista. La revista estadounidense “Green Car Reports“lo nombró “Best Car to Buy 2020“. El vehículo fue bien recibido por el US Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) en sus pruebas de choque siendo el primer vehículo eléctrico en el mundo en recibir el “Top Safety Pick+“.

Las innovaciones tecnológicas del Audi e-tron también han convencido a los expertos. Por ejemplo, Audi ganó el “Display Industry Award 2020“ de la “Society for Information Display“ (SID) por el desarrollo del espejo exterior virtual. Este premio es una de las distinciones más altas en la industria. Esta tecnología ha sido muy bien recibida por los usuarios. Un tercio de los compradores optaron por espejos retrovisores basados en cámaras.

Los modelos Sportback y S complementan el modelo de éxito

El Audi e-tron marca el inicio de una extensa ofensiva eléctrica que incluirá alrededor de 20 modelos completamente eléctricos para 2025. Este año el Audi e-tron Sportback se ha unido a la familia e-tron. La versión “S“ del e-tron y el e-tron Sportback presentadas recientemente son la punta de lanza de la serie de modelos deportivos.

Eléctricos: GT de gama alta y dos modelos Q en el bloque de partida

El éxito de hoy es un incentivo para las metas del mañana. Con el Audi Q4 e-tron concept, la marca dio a los visitantes del Salón del Automóvil de Ginebra 2019 una muestra de su primer SUV eléctrico compacto. Con el Q4 Sportback e-tron, la marca ha presentado el segundo modelo de esta línea de producto, la cual entrará en producción en 2021 como una SUV coupé. Ambos modelos serán fundamentales para la estrategia eléctrica.

Los clientes pueden esperar otro gran acontecimiento el próximo año. La marca de los cuatro aros lanzará el Audi e-tron GT. El rendimiento y un diseño expresivo son los principales ingredientes para el e-tron GT. De este modo se enfatiza la deportividad de la marca y continúa la historia de éxito de Audi e-tron junto con los modelos Q eléctricos.