Mercedes-Benz presenta la nueva generación de Mercedes me Apps

Autor: Redacción | 04/08/2020

Mercedes-Benz presentó hoy la nueva generación de Mercedes me Apps, así como su propia plataforma de desarrolladores estandarizada. Esto se relaciona a la aplicación Mercedes me, que se presentó en 2015 y une el vehículo con el teléfono inteligente, convirtiéndose en un ecosistema digital. Sobre esta base conjunta, se han podido desarrollar nuevos servicios de manera flexible para el futuro. Inicialmente, la nueva oferta abarca tres aplicaciones: Mercedes me, Mercedes me Store y Mercedes me Service.

Las tres aplicaciones están disponibles para descargar con efecto inmediato en la App Store y en Google Play Store y estarán disponibles en más de 40 mercados Mercedes me para finales de año. Estas aplicaciones fueron desarrolladas en estrecha cooperación internacional con socios y

y Mercedes-Benz son marcas registradas de Daimler AG, Stuttgart, Alemania.

clientes. La perspectiva de los usuarios fue decisiva durante el desarrollo: las nuevas aplicaciones de Mercedes-Benz combinan funcionalidades básicas mejoradas con una experiencia del cliente, aún más atractiva. Facilitan, por ejemplo, ciclos de actualización más cortos, al mismo tiempo que la operación es aún más fácil y más intuitiva.

Britta Seeger, miembro del Consejo de Administración de Daimler AG y Mercedes-Benz AG, responsable de ventas y mercadotecnia, comentó: “La nueva generación de Mercedes me Apps hace que sea aún más fácil para nuestros clientes contactar a Mercedes-Benz las 24 horas. Pueden reservar una cita de servicio en su concesionario preferido o enviar su próximo destino de viaje directamente a su automóvil desde la aplicación, por ejemplo. Nuestro enfoque siempre es hacerles la vida más fácil a nuestros clientes, por lo que estamos ampliando continuamente nuestra gama de servicios digitales. La nueva generación de aplicaciones de Mercedes proporciona un acceso aún más simple e intuitivo a nuestros productos y nuevos servicios, como una función para abrir o cerrar ventanas o el techo panorámico de manera conveniente”.

Todas las aplicaciones Mercedes me estarán estrechamente relacionadas entre sí en el futuro. Esto significa que ahora solo es necesario iniciar sesión con el Mercedes me ID, lo que permite a los usuarios cambiar de forma intuitiva y rápida entre las aplicaciones. Cada aplicación tiene asignadas funciones específicas, y se adaptan a los requisitos del cliente visualmente y en términos de contenido.

La aplicación Mercedes me vincula el teléfono inteligente con el vehículo del propietario. Esto permite que la información clave del estado del vehículo, como el kilometraje, el rango o la presión de los neumáticos, se muestre de manera muy conveniente. Las funciones de comando digital además permiten que el calentador estacionario, la capota blanda o las ventanas laterales sean operadas por la aplicación, y una nueva característica sirve para encender los faros delanteros para que el vehículo pueda ubicarse en un estacionamiento oscuro, por ejemplo.

La aplicación Mercedes me Store ofrece un acceso conveniente a los productos digitales de Mercedes-Benz. Proporciona una descripción general rápida del término de cada uno de los servicios Mercedes me connect y las funciones a pedido utilizadas. Estos se pueden extender a través del teléfono inteligente en cualquier momento, según sea necesario.

La aplicación Mercedes me Service proporciona un recordatorio en el momento oportuno de las citas de servicio, como el trabajo de servicio o mantenimiento. Muestra luces de advertencia activas y recomienda medidas apropiadas, como verificar la presión de los neumáticos en la siguiente estación de servicio. La aplicación permite reservar citas con el taller directamente a través de un teléfono inteligente. La aplicación también ofrece videos prácticos con información interesante sobre el uso ideal del vehículo.

La nueva generación de Mercedes me Apps se desarrolló en una comunidad interna internacional de Daimler, sobre todo en conjunto con EE. UU. Y China, y se probó en estrecha colaboración con los clientes. Después de las pruebas internas iniciales, a principios de 2020, Mercedes-Benz comenzó un proyecto piloto en Francia, España y el Reino Unido y, a principios de junio, en Irlanda y Hungría. Las nuevas aplicaciones ahora están disponibles en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en 35 mercados, que ahora también incluyen Alemania y mercados adicionales de Mercedes-Benz. A su debido tiempo, China y los Estados Unidos se incorporarán gradualmente.

La innovación real se ejecuta en segundo plano con las nuevas aplicaciones Mercedes me, ya que se basan por primera vez en una plataforma de desarrollo común y estandarizada. En 2019, Mercedes-Benz fue el primer fabricante de vehículos en otorgar acceso a desarrolladores de software de todo el mundo al Kit de desarrollo de software (para abreviar: SDK, por sus siglas en inglés). El SDK funciona como un tipo de kit de construcción de programación: pone a disposición interfaces para el vehículo en el que se pueden construir las nuevas aplicaciones. Como parte de esto, la seguridad de los datos está garantizada en todo momento.

En este aspecto, Mercedes-Benz tiene pautas claras sobre qué datos se ponen a disposición de los programadores. El principio fundamental es este: todos los vehículos Mercedes-Benz tienen amplios sistemas de seguridad y antirrobo. El acceso seguro a los sistemas, la seguridad de los datos, la privacidad de los datos y la protección antirrobo son elementos clave de nuestras actividades de investigación y desarrollo.

Las aplicaciones Mercedes me son un componente clave de la iniciativa de ventas “Best Customer Experience 4.0” en la división comercial de Mercedes-Benz Cars. “Best Customer Experience 4.0” es la forma en que la marca enfoca sus ventas en los requisitos cambiantes de los clientes en la era digital. El objetivo es ofrecer a los clientes una experiencia fluida y conveniente siempre que quieran contactar a Mercedes-Benz, independientemente de la hora, el lugar o el canal que estén utilizando.