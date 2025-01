Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Holger Nestler, Presidente y CEO de Volkswagen de México, comparte 4 tendencias de la industria automotriz para 2025! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/47253/holger-nestler-presidente-y-ceo-de-volkswagen-de-mexico-comparte-4-tendencias-de-la-industria-automotriz-para-2025/