Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Mercedes-Benz y Geely crean 'joint venture' para revivir a smart como una marca de autos 100% eléctricos! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/28177/mercedes-benz-y-geely-crean-joint-venture-para-revivir-a-smart-como-una-marca-de-autos-100-electricos/