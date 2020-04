Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Ford Fund, el brazo filantrópico de Ford lanza acciones en línea a través del programa “COVID-19 Donation Match”! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/30291/ford-fund-el-brazo-filantropico-de-ford-lanza-acciones-en-linea-a-traves-del-programa-covid-19-donation-match/