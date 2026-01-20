[Últimas noticias]

Miguel Barbeyto asume la presidencia regional de Mazda

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 20/01/2026

El directivo ampliará su rol como CEO en México y liderará la expansión en AL

 

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Mazda de México anunció una reestructuración organizacional clave que entrará en vigor el próximo 1 de febrero de 2026. Miguel Barbeyto, quien se desempeña como actual presidente de la filial mexicana, asumirá ahora el cargo de presidente y CEO de Mazda de México. Adicionalmente, sumará a sus responsabilidades la dirección de nuevos mercados en América Latina.

En esta nueva etapa, Barbeyto reportará directamente a Takuji Iwashita, vicepresidente ejecutivo de operaciones en Norteamérica. También mantendrá un reporte directo con Manabu Osuga, jefe del departamento de ventas y marketing a nivel global. La misión principal de este nombramiento es abrir nuevos mercados dentro de la región latinoamericana. Asimismo, buscará implementar estrategias que fortalezcan la presencia de la marca en los países donde ya opera.

Mazda de México, que inició operaciones en el país en octubre de 2005, confía en que este liderazgo impulsará la pasión por el manejo en toda la región. Actualmente, la compañía comercializa una amplia gama de vehículos, incluyendo modelos como el Mazda3, CX-30, CX-50 y la pickup BT50. Con este movimiento, la firma japonesa busca generar un impacto positivo y duradero en todos sus clientes.

Infografía: Trayectoria de Miguel Barbeyto en Mazda

De acuerdo con la información organizacional de la compañía:

  • Octubre 2005: Mazda Motor de México inicia sus operaciones formalmente en el país.
  • Gestión Actual: Miguel Barbeyto se desempeña como presidente de Mazda de México, consolidando la oferta de modelos como Mazda2, CX-5 y MX-5.
  • 19 de enero 2026: Se anuncia oficialmente su promoción a un rol regional.
  • 1 de febrero 2026: Asume formalmente el cargo de Presidente y CEO de Mazda de México y Director de Nuevos Mercados en América Latina.
  • Objetivo Estratégico: Apertura de nuevos mercados y fortalecimiento de estrategias regionales bajo el reporte de operaciones de Norteamérica y ventas globales.

