Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 21/08/2025

Su diseño compacto esconde una cabina amplia y acabados de nivel superior

En un entorno tan dinámico como la Ciudad de México, el nuevo Chevrolet Spark EUV se perfila como una propuesta inteligente para quienes buscan un vehículo eléctrico urbano, pero sin sacrificar confort ni practicidad. Desde el primer vistazo, su diseño boxy con líneas modernas y techo bitono transmite frescura y un carácter juvenil, pero es al abrir la puerta donde se revela su mayor virtud: el espacio interior.

Más grande de lo que parece.- La silueta vertical y las amplias ventanillas no solo aportan personalidad, también permiten una visibilidad envidiable en un tráfico tan impredecible como el capitalino. La sensación de amplitud se extiende a las plazas traseras, donde dos adultos pueden viajar con comodidad, algo poco común en su segmento.

El maletero, aunque compacto, está optimizado para aprovechar cada litro, y cuenta con espacio adicional bajo el piso y llanta de refacción, un detalle que muchos fabricantes han olvidado.

En un mercado donde los acabados suelen ser el primer recorte en autos pequeños, el Spark EUV sorprende con asientos de vinipiel, paneles suaves al tacto en combinación negro-marrón y detalles metálicos que elevan la percepción de calidad. El asiento del conductor, con ajuste eléctrico de seis posiciones, permite encontrar fácilmente la postura ideal incluso en trayectos largos.

La integración tecnológica es otro punto alto: dos pantallas de alta resolución, una de 8.8” para el cuadro de instrumentos y otra de 10.1” para el infoentretenimiento, con Apple CarPlay® y Android Auto® inalámbricos, convierten el habitáculo en un espacio conectado y fácil de usar.

Comportamiento en ciudad.- Con 100 HP y 132 lb-pie de torque, la respuesta al acelerador es inmediata y silenciosa. En calles estrechas o avenidas congestionadas, su dirección precisa y dimensiones compactas facilitan las maniobras. La suspensión, bien equilibrada, filtra adecuadamente topes y baches, algo vital en la red vial de la capital.

Su batería de 42 kWh ofrece hasta 281 km reales de autonomía, suficiente para una semana completa de uso urbano, con la ventaja de carga rápida que permite recargar en menos de una hora.

El Spark EUV equipa asistentes como frenado autónomo, mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y seis bolsas de aire, colocándose al frente en su categoría. Además, su red de recarga y los beneficios de OnStar lo convierten en una opción lista para quienes quieren dar el salto a la electromovilidad sin compromisos.

En resumen, el Chevrolet Spark EUV no es solo un eléctrico urbano más: es un pequeño con alma grande, capaz de ofrecer comodidad, calidad y seguridad a un precio competitivo de $449,900, ideal para moverse con estilo y responsabilidad en la ciudad.

Precios y versiones del Chevrolet Spark EUV en México

Versión Precio estimado (MXN) Notas relevantes Spark EUV Activ $449,900 Versión única disponible; precio de lanzamiento limitado.

El Chevrolet Spark EUV llega al mercado mexicano en una única versión denominada Activ, con un precio de introducción. Esta etiqueta corresponde a una oferta de lanzamiento y podría estar disponible por tiempo limitado.

Tags: asientos de vinipiel, Chevrolet, Chevrolet Spark EUV, comodidad, electromovilidad, mas grande, practicidad, vehículo eléctrico, versión unica