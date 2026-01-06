Imperará en el CES 2026: IA, robots y movilidad

[Últimas noticias]

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/01/2026

El CES Las Vegas 2026 marcará un punto de inflexión para la industria automotriz global. Lejos de ser un escaparate de gadgets, el evento se consolida como el foro donde convergen inteligencia artificial, robótica, software vehicular y manufactura avanzada, pilares que están redefiniendo el negocio del automóvil. Para México —potencia manufacturera y exportadora— los anuncios y demostraciones tendrán implicaciones directas en inversión, empleo, competitividad y cadena de valor.

Uno de los grandes ejes será el software-defined vehicle (SDV). Las armadoras y proveedores mostrarán cómo el vehículo deja de ser un producto cerrado para convertirse en una plataforma actualizable, monetizable y conectada. Esto impacta directamente a México: plantas que hoy ensamblan autos deberán adaptarse a arquitecturas electrónicas más complejas, validación de software, ciberseguridad y talento especializado. CES 2026 anticipa ese cambio y lo coloca en primer plano.

La IA aplicada al automóvil será otro protagonista. No solo en asistentes de voz o pantallas, sino en sistemas avanzados de conducción asistida, optimización energética, mantenimiento predictivo y análisis de datos en tiempo real. Para el mercado mexicano, esto se traduce en vehículos más seguros, pero también en un reto regulatorio y de infraestructura, especialmente para flotillas, logística y transporte de carga.

La robótica y la IA industrial también ganan peso. CES 2026 mostrará robots colaborativos, automatización flexible y fábricas definidas por software. Para México, donde el sector automotriz es clave en el PIB manufacturero, estas tecnologías pueden significar mayor productividad, pero también la necesidad de reconvertir perfiles laborales y acelerar la capacitación técnica.

En movilidad, la conversación se aleja del “auto concepto” y se enfoca en soluciones reales: electrificación más eficiente, validación de ADAS, ciberseguridad vehicular y conectividad total. Para un país exportador como México, cumplir con estándares internacionales en estos rubros será determinante para mantener su rol dentro del T-MEC y otros acuerdos comerciales.

CES 2026 también será un termómetro geopolítico. En un entorno de aranceles, nearshoring y relocalización industrial, las decisiones tecnológicas anunciadas en Las Vegas influirán en dónde se producen los autos del futuro. México aparece como un candidato natural para absorber nuevas plataformas, siempre que logre alinearse a la nueva agenda tecnológica.

En síntesis, CES 2026 no hablará solo del futuro del automóvil, sino del futuro de la industria automotriz. Para México, la feria es una hoja de ruta: lo que se vea en Las Vegas marcará las decisiones estratégicas de los próximos cinco años.

CES 2026: 10 “stops” clave para cobertura automotriz e industrial

  1. Keynotes de IA industrial
    Visión sobre cómo la inteligencia artificial se integra a manufactura, logística y movilidad.
  2. West Hall – Vehicle Tech & Advanced Mobility
    El corazón automotriz del CES: SDV, ADAS, sensores y plataformas conectadas.
  3. BMW / nuevas plataformas digitales
    Interfaz, IA en cabina y arquitectura eléctrica-electrónica de nueva generación.
  4. Hyundai Motor Group / Robótica e IA
    Convergencia entre movilidad, robots y fábrica inteligente.
  5. Sony Honda Mobility (AFEELA)
    Software, entretenimiento, sensores y nuevos modelos de negocio.
  6. ZF / proveedores Tier 1
    Sistemas para SDV, chasis inteligentes y electrificación avanzada.
  7. Ciberseguridad automotriz (sesiones especializadas)
    Protección del vehículo conectado, clave para flotas y exportaciones mexicanas.
  8. Chips y cómputo (AMD, NVIDIA, ecosistema)
    La infraestructura que habilita IA, autonomía y software vehicular.
  9. Robots colaborativos y automatización
    Impacto directo en plantas automotrices y autoparteras.
  10. Panels de movilidad y regulación
    Debate sobre estándares, homologación y adopción tecnológica con impacto regional.

