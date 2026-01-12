Denza consolida su presencia con tres lanzamientos premium

Autor: Roberto Pérez S. | 12/01/2026

La división de lujo de BYD presentó el nuevo SUV de gran tamaño Denza B5, Denza, Denza B8 para 7 pasajeros y Denza Z9 GT

Por Roberto Pérez S.

BYD México fortalece su incursión en el segmento de autos de superlujo no sólo con su división Denza, sino también con la incorporación de Yangwang, marcas que serán comercializadas mediante una red de distribuidores propia. Con ello, la firma china busca posicionarse como un competidor de peso dentro del exclusivo mercado premium nacional.

La presentación se realizó en el marco del ePrix de la Fórmula E, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde BYD dio a conocer los modelos Denza B5, Denza B8 y Denza Z9 GT, así como el hiperdeportivo Yangwang U9 Xtreme.

Denza, la marca de lujo de BYD, inicia operaciones en México con vehículos híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos, comercializados por ahora exclusivamente en su primera agencia ubicada en Nuevo León. Los modelos iniciales incluyen el B5, disponible en dos versiones; el B8, un SUV para siete pasajeros; y el Z9 GT, un sedán deportivo tipo shooting brake.

En entrevista, Jorge Vallejo, director general de BYD México, señaló que la llegada de Denza y Yangwang permitirá a la marca competir en el segmento de superlujo con una propuesta basada en electrificación y tecnología avanzada.

“BYD no sólo está vendiendo vehículos, está transformando la movilidad en México. Denza logró más de 60 ventas en Monterrey durante diciembre, lo que demuestra el potencial de la marca”, afirmó.

El directivo recordó que hace apenas dos años BYD debutó en México y que al cierre de 2025 ya suma más de 70 mil unidades vendidas, respaldadas por una red de 100 distribuidores en todo el país.

Vallejo adelantó que en breve presentarán la estrategia “Consolidación 2026”, que definirá los próximos lanzamientos, la expansión de la red y los planes de servicio.

La primera agencia Denza pertenece a Grupo Tec, dirigido por Ronald Galasso, y en su primer mes logró más de 60 ventas del modelo B5. Para 2026, la marca estima comercializar entre 2,000 y 3,000 unidades.

Además, Yangwang ya ofrece en México el U9 Xtreme, hiperdeportivo eléctrico con récord de 496.22 km/h. Solo se fabricarán 30 unidades en el mundo y una llegará a México, con precio cercano al millón de euros.

¿QUIÉN ES DENZA?

Denza (cuyas siglas en ingles significan Diseño, Elegancia, Novedad, Zenith y Aspiración) es la es la división de lujo de BYD, creada en colaboración con Mercedes-Benz, que combina lo ultimo en tecnología, seguridad, ingenieria y desempeño para ofrecer vehículos que rivalicen con marcas como Audi, BMW y Mercedes-Benz, pero con un enfoque en la electrificación. Incorpora la batería Blade de BYD, alta potencia (el Denza B5 ofrece más de 670 HP) y sistemas de propulsión híbrida enchufable (PHEV) de alto rendimiento.

Modelos Denza en México

Especificación Denza B5 Denza B8 Denza Z9 GT Segmento SUV mediana Híbrida enchufable (PHEV) SUV grande Híbrida enchufable (PHEV) Shooting brake de lujo híbrida / eléctrica Motor / Propulsión PHEV (motor gasolina + motor eléctrico) PHEV (motor gasolina + motor eléctrico) PHEV / EV (según versión) Potencia máxima Hasta 700 hp Hasta 737 hp Hasta 966 hp Tracción Total (AWD) Total (AWD) Total (AWD) Aceleración 0–100 km/h 4.8 s (dato no especificado) 3.8 s Configuración de asientos 5 pasajeros 7 pasajeros 5 pasajeros Tamaño / carrocería SUV SUV grande Shooting brake (deportivo) Tecnología destacada Electrificación PHEV, ADAS, conectividad multimedia Electrificación PHEV, espacio premium, confort Alto desempeño híbrido/eléctrico, lujo deportivo Enfoque de mercado SUV premium aspiracional Familia premium / lujo espacioso Deportivo de lujo electrificado Precio en México (estimado) $1,378,000 – $1,498,000 MXN (según versión) Por confirmar Por confirmar (versión híbrida / eléctrica)

Notas clave

Denza B5 : Es la propuesta de entrada dentro de los modelos premium enchufables de Denza. Su combinación de potencia, tracción total y dinamismo la posiciona como competidora en el segmento medio-alto del mercado híbrido en México.

: Es la propuesta de entrada dentro de los modelos premium enchufables de Denza. Su combinación de potencia, tracción total y dinamismo la posiciona como competidora en el segmento medio-alto del mercado híbrido en México. Denza B8 : SUV de siete pasajeros que eleva confort y espacio sin perder deportividad ni capacidad técnica. Es ideal para familias que buscan lujo y eficiencia.

: SUV de siete pasajeros que eleva confort y espacio sin perder deportividad ni capacidad técnica. Es ideal para familias que buscan lujo y eficiencia. Denza Z9 GT: El modelo más potente y exclusivo de la gama, con una configuración tipo shooting brake y potencias que pueden alcanzar los 966 hp, ofreciendo prestaciones deportivas con tecnología electrificada.

Tags: 100 distribuidores, BYD México, Consolidación 2026, Denza B5, Denza B8, Denza Z9 GT, Grupo Tec, SUV, U9 Xtreme