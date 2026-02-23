Ford México acelera la innovación automotriz

Autor: Editor De Contenidos | 23/02/2026

Reduce prototipos de semanas a horas con nueva tecnología en el GTBC de Ford México

Ford de México da un paso estratégico en la transformación tecnológica de la industria automotriz al reducir drásticamente el tiempo de desarrollo de prototipos dentro de su Global Technology and Business Center (GTBC).

La integración de nueva tecnología en el Makerspace permite fabricar piezas complejas internamente en cuestión de horas, eliminando la dependencia de proveedores externos y acelerando los procesos de validación.

En un sector donde la velocidad de desarrollo define la competitividad, esta evolución representa un cambio estructural: lo que antes implicaba semanas de espera y altos costos ahora se resuelve en el laboratorio con precisión milimétrica.

La herramienta incorporada permite esculpir componentes de metal y plástico con geometrías avanzadas, facilitando pruebas inmediatas, ajustes rápidos y mejoras continuas. Esto fortalece la autonomía tecnológica del equipo mexicano y consolida al país como uno de los centros de ingeniería más relevantes para la marca fuera de Estados Unidos.

Con este avance, Ford México no solo optimiza tiempos; redefine la eficiencia en innovación automotriz, manufactura aditiva y desarrollo tecnológico en la región.

