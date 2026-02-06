[Últimas noticias]

Kia celebra la Copa Mundial con ediciones exclusivas

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/02/2026

K3, K4 y Sportage se visten de gala con diseño, equipamiento y deportividad únicos

 

 

En el marco de un acontecimiento global sin precedentes, Kia lanza en México sus ediciones especiales FIFA World Cup™ Edition para los modelos K3, K4 y Sportage, celebrando que el país será por tercera vez sede de la Copa Mundial de la FIFA™.

La iniciativa busca conectar con la pasión del fútbol y rendir homenaje a un evento que une generaciones. Pero también representa una gran oportunidad para que consumidores y expertos accedan a versiones más equipadas, estéticamente exclusivas y con un valor agregado coleccionable, al tratarse de series limitadas a solo 1,400 unidades.

 

K3 FIFA World Cup™ Edition: compacto con espíritu deportivo

Disponible en carrocerías sedán y hatchback, el Kia K3 conmemorativo se distingue por un kit aerodinámico que incluye deflector frontal, faldones laterales y alerón posterior. Sus rines negros de 17” y tapetes conmemorativos refuerzan su carácter visual, mientras que una interfaz especial en la pantalla táctil de 10.25” ofrece temática de fútbol.

Equipa asientos con ventilación, quemacocos y vestiduras en piel sintética. Bajo el cofre se encuentra un motor 1.6 L de 121 hp, acoplado a una caja automática de seis velocidades, con modos de manejo Normal, Eco y Sport.

 

K4 FIFA World Cup™ Edition: más potencia y tecnología

Basado en la versión GT-Line Turbo, el Kia K4 (sedán y hatchback) incorpora un potente motor 1.6 L GDI turbo con 190 hp y 195 lb-pie de torque, y caja automática de 8 velocidades.

A su estética agresiva se suma un paquete deportivo, pantalla panorámica dual de 12.3”, interfaz FIFA y tapetes especiales. También ofrece interior rojo exclusivo, rines de 18” y acabados en negro brillante.

A nivel de equipamiento, sorprende con audio premium Harman Kardon, asientos con calefacción y ventilación, y la suite de asistencias ADAS más avanzada del segmento.

 

Sportage FIFA World Cup™ Edition: el SUV más completo y versátil

El modelo estrella de Kia a nivel mundial no podía faltar. Sportage llega con acabado X-Line exterior, molduras deportivas, parrilla y rines de 19” en negro brillante. Ofrece una pantalla dual de 12.3”, encendido remoto, cajuela eléctrica, cámara 360° y sonido Harman Kardon.

El tren motriz está compuesto por un motor 2.5 L de 187 hp y 178 lb-pie, con caja automática de 8 velocidades.

 

Seguridad 5 estrellas para los tres modelos

Tanto K3 como K4 y Sportage han sido evaluados y reconocidos con la máxima calificación de seguridad (5 estrellas) por Latin NCAP, consolidando su compromiso con la protección del conductor y pasajeros.

Ficha técnica y precios (MXN)

Modelo Motorización Caja Precio Unidades
Kia K3 Sedán FIFA World Cup™ Edition 1.6L, 121 hp 6AT $438,800 450
Kia K3 Hatchback FIFA World Cup™ Edition 1.6L, 121 hp 6AT $438,800 150
Kia K4 Sedán FIFA World Cup™ Edition 1.6T, 190 hp 8AT $583,900 450
Kia K4 Hatchback FIFA World Cup™ Edition 1.6T, 190 hp 8AT $589,900 50
Kia Sportage FIFA World Cup™ Edition 2.5L, 187 hp 8AT Por confirmar 300

Kia celebra la Copa Mundial con ediciones exclusivas

