Durango Hellcat Road Predator desata poder

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 23/02/2026

El SUV de tres filas más rápido combina brutalidad mecánica con sofisticación extrema

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Hay SUV potentes. Y luego está la Dodge Durango Hellcat Road Predator Edition. Una declaración sin filtros de lo que significa el músculo americano llevado al límite en formato familiar.

Bajo el cofre late el legendario V8 HEMI® supercargado de 6.2 litros que entrega 710 caballos de fuerza y 645 lb-pie de torque. Asociado a la transmisión TorqueFlite 8HP95 y a un sistema de tracción integral permanente, esta bestia es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3.5 segundos y completar el cuarto de milla en 11.5 segundos, con una velocidad máxima de 290 km/h . Cifras propias de un superdeportivo, pero con tres filas de asientos.

La puesta a punto fue desarrollada por la división SRT. Incorpora suspensión adaptativa de alto desempeño, frenos Brembo® con calipers de seis pistones al frente, diferencial trasero de deslizamiento limitado y múltiples modos de manejo que modifican la distribución de torque según el escenario .

En estética, el exclusivo color Destroyer Gray y el cofre SRT en negro con tomas funcionales enfatizan su carácter intimidante. Los rines forjados Y-Spoke de 20 pulgadas y las insignias Hellcat confirman su linaje .

El habitáculo combina deportividad y lujo: asientos en piel Laguna Demonic Red con grabado SRT Hellcat, sistema Uconnect 5 con pantalla de 10.1 pulgadas, Performance Pages con Launch Control y sistema de audio Harman Kardon® de 19 bocinas y 825 watts .

Limitada a solo 30 unidades en México, con un precio de $2,174,900 pesos, la Durango Hellcat Road Predator Edition no es simplemente un SUV: es el muscle car más feroz jamás adaptado a tres filas

Tags: #AutosDeportivos, #AutosEnMéxico, #DodgeLife, #DodgeSRT, #DurangoHellcat, #industriaautomotriz, #MuscleCar, #NoticiasAutomotrices, #RoadPredator, #SUV710hp, #SUVPremium, #V8Supercharged, #VisionAutomotriz, dodge, nissan, SUV