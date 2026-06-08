Premia la milla extra de su red de concesionarios en un mercado cada vez más competitivo

Premia la milla extra de su red de concesionarios en un mercado cada vez más competitivo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 08/06/2026

En una industria tan competitiva como la de los vehículos comerciales y el transporte de carga, donde el producto físico representa solo la mitad de la ecuación del éxito, Isuzu Motors de México ha vuelto a recordar al sector que la verdadera ventaja competitiva se define en el factor humano. El gigante japonés celebró su prestigiada gala anual “The Club Elite”, un ecosistema de reconocimiento diseñado no solo para aplaudir cifras de ventas, sino para certificar la excelencia en el servicio, la retención de clientes y el apego a la cultura de mejora continua de su fuerza de ventas en todo el país.

Vender un camión chasis cabina es solo el primer paso; sostener la operación del cliente y garantizar el menor Costo Total de Propiedad (TCO) es el verdadero reto. Es ahí donde la red comercial de Isuzu marca la diferencia. La gala de este año sirvió de termómetro para constatar el nivel de profesionalismo de una red de concesionarios que opera en una geografía tan compleja y diversa como la mexicana.

El factor humano como activo de retenciónLa estrategia de Isuzu en México ha sido, desde su llegada de una consistencia implacable. Más allá de comercializar su ya legendaria serie ELF o los camiones Forward, la corporación fomenta una cultura corporativa inspirada en la mejora continua y el desarrollo de la confianza mutua. “The Club Elite” no es un concurso de ventas transaccional; es la evaluación rigurosa de un estándar de calidad donde la cercanía con el transportista —desde el hombre-camión hasta las flotas de distribución secundaria más grandes del país— se vuelve el pilar de la marca.

A través de este programa, la armadora japonesa busca contrarrestar las fluctuaciones del mercado global inyectando valor directo en su primera línea de batalla: sus asesores y gerentes comerciales. El objetivo es claro: profesionalizar el canal para que cada interacción se traduzca en soluciones de logística eficientes y no solo en una factura emitida.

La dinámica actual del sector de vehículos pesados en México exige asesores que actúen más como consultores logísticos que como vendedores tradicionales de mostrador. La configuración correcta de un camión chasis cabina, el cálculo preciso del torque necesario para las complejas rutas de la orografía nacional y el entendimiento de los costos de operación por kilómetro son habilidades indispensables que Isuzu busca estandarizar en su red.

“Cada miembro de nuestro equipo de ventas encarna los valores que caracterizan a ISUZU: compromiso, cercanía y calidad en el servicio. Gracias a su esfuerzo, continuamos consolidando la confianza de nuestros clientes y estableciendo nuestra presencia en el mercado mexicano”, subrayó Alfonso Rodríguez, Subdirector de Ventas de Isuzu Motors de México, durante la ceremonia.

Las declaraciones del directivo exponen una realidad de mercado: para una marca cuya reputación global descansa en la durabilidad de sus motores diésel de las series ELF y Forward, la primera línea de contacto es crítica. Una mala configuración técnica debilita la reputación del camión; un asesoramiento robusto asegura una cuenta de flotilla por décadas.

El Salón de la Fama: Trayectorias que marcan el estándar

Uno de los hitos técnicos y humanos de la gala fue la inducción de nuevos profesionales al selecto grupo “Club Elite Hall of Fame”. Este reconocimiento está reservado exclusivamente para aquellos elementos que sostienen métricas de rendimiento excepcionales a lo largo del tiempo, sirviendo como referentes de operación interconectada entre ventas y soporte técnico.

Los nuevos miembros del Salón de la Fama en esta edición son:

* Elmer Castillejos Vera (Gerente de Isuzu Chiapas), clave en la consolidación de rutas logísticas y atención a flotas del sureste mexicano.

* Victor Fernando Gutierrez Molina (Asesor de Isuzu Vallejo), con un desempeño destacado en uno de los centros de demanda y distribución de carga más densos del Valle de México.

Cuadro de Honor: Desempeño por Regiones

La entrega de galardones se dividió en tres categorías tradicionales (Oro, Plata y Bronce), las cuales evalúan no solo el volumen absoluto de unidades colocadas, sino la constancia mes a mes, el apego a los procesos de satisfacción al cliente y el profundo conocimiento técnico del producto.

La categoría Oro concentró a los asesores que demostraron la mayor constancia y volumen cualitativo de servicio. Resalta la fuerte presencia de regiones con alta actividad agroindustrial, comercial y de manufactura, distribuidas de la siguiente manera:

Occidente y Bajío: Arturo Cortes Haro (Isuzu Guadalajara – Solana), Juan Carlos Basulto Nieves (Isuzu Plasencia Sta Anita) y Francisco Daniel Hernandez Juarez (Isuzu Morelia).

Norte y Zonas Fronterizas: Fernando Antonio Villanueva Quiroga (Isuzu Nogalar).

Sureste y Puertos: Jorge Enrique Dominguez Ramon (Isuzu Tabasco) y Alfonso Alberto Hernandez Mojica (Isuzu Veracruz).

Centro y Sur: Oscar Abraham Lopez Palacios (Isuzu Oaxaca), Sergio Enrique Reyes Estrada (Isuzu Chiapas), Norma Angelica Hernandez Ramirez (Isuzu Naucalpan), Arnulfo Olivos Carreon (Isuzu Puebla) y Alexis Magali Rodriguez Flores (Isuzu Central).

Por su parte, los niveles Plata y Bronce exhiben una saludable diversificación en plazas que manejan fluctuaciones comerciales complejas, tales como los destinos turísticos que demandan una alta logística de servicios e insumos (Cancún y Mérida), nodos logísticos centrales de abasto (Abastos, Vallejo) y zonas de crecimiento industrial y maquilador constante (San Luis Potosí, Toluca y Tijuana).

Entre los galardonados de la categoría Plata figuraron profesionales como Carolina Marisol Fuentes Mendez (León), Eduardo Gerardo Ornelas Reyna (Cancún), Jorge Carlos Rodriguez Quiñones (Mérida) y Victor Miguel Galvan Meza (Nayarit), acompañados por asesores de las agencias Veracruz, Central y Abastos. En la categoría Bronce, el reconocimiento se extendió a asesores de plazas estratégicas como Toluca (Rene Cruz Rojas y Edith Zarco Juarez), San Luis, La Paz, Tijuana y Guadalajara.

El dividendo de la postventa y la visión a largo plazo

El valor de una marca de camiones no reside únicamente en la ingeniería que viene desde las plantas matrices, sino en la capacidad de tropicalizar, ejecutar y dar soporte a esa tecnología en las difíciles carreteras y condiciones operativas de México.

Al incentivar y medir el nivel técnico y la calidez del servicio de su red a través de “The Club Elite 2025”, Isuzu Motors de México no solo entrega trofeos; está blindando su estructura comercial frente a las cambiantes necesidades de la cadena de suministro nacional y asegurando la lealtad de sus usuarios finales de cara a los retos logísticos de la segunda mitad de la década.

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