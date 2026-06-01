Cadillac OPTIQ 2026 redefine lujo eléctrico con tecnología avanzada.

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/06/2026

Una semana al volante confirma confort superior, autonomía real y refinamiento excepcional

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Durante una semana tuve la oportunidad de convivir con la Cadillac OPTIQ 2026 450E4, una SUV totalmente eléctrica que representa la nueva visión de lujo de la firma estadounidense. Más allá de las cifras de potencia, autonomía o equipamiento, la experiencia permite comprender hacia dónde se dirige Cadillac en la era de la electrificación: hacia un concepto donde la tecnología trabaja para hacer la conducción más cómoda, intuitiva y placentera.

Desde el primer contacto, la OPTIQ transmite una sensación de sofisticación. Su diseño exterior mantiene las líneas angulares características de la marca, combinadas con una silueta moderna y proporciones equilibradas que le otorgan una presencia distinguida. Sin necesidad de exageraciones estéticas, logra atraer miradas y comunicar que se trata de un producto diferente.

Sin embargo, es en el interior donde realmente muestra sus argumentos. La amplitud de la cabina es uno de sus mayores atributos. Tanto conductor como pasajeros disfrutan de un espacio generoso, con materiales de alta calidad y una atmósfera que privilegia el confort. Durante los trayectos urbanos y recorridos carreteros realizados a lo largo de la semana, la sensación permanente fue la de viajar en un salón ejecutivo sobre ruedas.

Los asientos merecen una mención especial. Además de ofrecer excelente soporte, incorporan funciones de masaje que transforman los trayectos largos en una experiencia relajante. Después de varias horas al volante, el nivel de fatiga es considerablemente menor respecto a otros vehículos de su categoría. Este detalle, que podría parecer secundario, se convierte rápidamente en uno de los elementos más apreciados en el uso cotidiano.

La insonorización es otro de los puntos sobresalientes. La ausencia del ruido propio de un motor de combustión se complementa con un excelente aislamiento acústico, generando un ambiente de serenidad poco común incluso dentro del segmento premium. El sistema de audio AKG eleva todavía más la experiencia, ofreciendo una calidad sonora envolvente que convierte cada recorrido en una experiencia inmersiva.

Tecnológicamente, la OPTIQ se coloca entre las referencias del mercado. La enorme pantalla curva de 33 pulgadas concentra prácticamente todas las funciones del vehículo y opera de manera rápida e intuitiva. La integración de Google permite utilizar aplicaciones como Maps, Waze, Spotify y servicios de streaming sin necesidad de conectar el teléfono. Además, las actualizaciones remotas mantienen el software siempre actualizado.

Uno de los elementos más importantes de esta SUV es su plataforma Ultium. Las baterías desarrolladas por General Motors representan una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas de la industria y permiten ofrecer una autonomía superior a los 440 kilómetros con una sola carga.

Durante la prueba, la autonomía resultó suficiente para cubrir las necesidades de una semana completa de movilidad urbana sin generar ansiedad por la recarga. Para la mayoría de los usuarios mexicanos, esta cifra representa varios días de uso cotidiano antes de requerir conexión a una estación de carga.

En movimiento, la respuesta inmediata característica de los vehículos eléctricos se combina con una suspensión afinada para privilegiar el confort. La entrega de potencia es progresiva y contundente, permitiendo incorporaciones rápidas y adelantamientos seguros. Al mismo tiempo, el trabajo de la suspensión absorbe eficazmente las irregularidades del pavimento, una cualidad especialmente valiosa considerando las condiciones de muchas vialidades mexicanas.

La Cadillac OPTIQ 2026 no pretende ser una SUV deportiva extrema. Su verdadera fortaleza radica en ofrecer un manejo majestuoso, refinado y confortable. Es un vehículo pensado para quienes valoran la tecnología, el silencio, la comodidad y la experiencia de viaje por encima de la agresividad dinámica.

Después de una semana de uso, la conclusión es clara: Cadillac ha logrado crear un producto capaz de competir con las mejores propuestas eléctricas premium del mercado. La combinación de autonomía real, calidad de marcha, equipamiento tecnológico y confort coloca a la OPTIQ como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan dar el salto definitivo hacia la movilidad eléctrica de lujo.

Ficha Técnica Cadillac OPTIQ 2026 450E4

Motorización: 100% eléctrica

Plataforma: Ultium

Tracción: Integral AWD

Potencia estimada: 300 hp (versión 450E4)

Batería: 85 kWh

Autonomía: Más de 440 km

Sistema de carga: NACS (North American Charging Standard)

Pantalla principal: LED curva de 33 pulgadas

Sistema de audio: AKG Premium

Conectividad: Google Integrado, Wi-Fi hotspot

Asientos: Ventilados, calefactables y con masaje

Actualizaciones: Over The Air (OTA)

Seguridad: Frenado autónomo, control crucero adaptativo, visión 360°, asistencias avanzadas de conducción

Principales competidores en México

Audi Q6 e-tron

BMW iX

Mercedes-Benz EQE SUV

Volvo EX90

Tesla Model Y

Lexus RZ

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