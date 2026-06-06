Toyota y Lexus impulsan su crecimiento en México con electrificación y experiencia digital.

Toyota y Lexus impulsan su crecimiento en México con electrificación y experiencia digital.

Autor: Editor De Contenidos | 06/06/2026

Mientras la electrificación gana terreno en México, Toyota y Lexus fortalecen su presencia con ventas sólidas, nuevas tecnologías y una estrategia enfocada en movilidad, experiencia digital y valor para el cliente.

La transformación del mercado automotriz mexicano continúa avanzando y Toyota junto con Lexus buscan mantenerse al frente de esta evolución. Durante mayo, ambas marcas consolidaron su crecimiento en el país apoyadas en una estrategia que combina electrificación, innovación y nuevas formas de interacción con los clientes.

Toyota comercializó 10,840 unidades durante el mes, alcanzando una participación de mercado acumulada de 8.2%, mientras que Lexus registró 223 unidades vendidas, fortaleciendo su presencia dentro del segmento premium.

Más allá de los resultados comerciales, las cifras reflejan una tendencia cada vez más visible en la industria: el interés de los consumidores por tecnologías que mejoren la eficiencia, reduzcan emisiones y ofrezcan una experiencia de conducción más sofisticada.

La electrificación se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento para ambas marcas. En Toyota, los vehículos híbridos eléctricos representaron el 48% de las ventas mensuales, con 5,204 unidades comercializadas, marcando el mejor resultado del año para esta tecnología. Por su parte, Lexus alcanzó una participación de 78.5% de modelos electrificados dentro de sus ventas mensuales, una señal clara del cambio que vive el segmento de lujo en México.

Modelos como RAV4, Hilux, Corolla, Tacoma y Yaris Sedán continúan impulsando el desempeño de Toyota, mientras que en Lexus destacan NX350h, UX300h, GX550, LX700h y RX350h, vehículos que combinan lujo, tecnología y eficiencia.

La evolución también se observa en la forma en que los clientes compran sus vehículos. Durante mayo, Toyota comercializó más de 3 mil unidades a través de canales digitales, reflejando una creciente preferencia por procesos más ágiles, personalizados y conectados.

En paralelo, el negocio de vehículos seminuevos certificados continúa ganando relevancia. Toyota Comonuevos superó las mil unidades comercializadas durante el mes, fortaleciendo una oferta enfocada en confianza, respaldo y valor de reventa.

En un entorno donde la innovación y la sostenibilidad se han convertido en factores decisivos de compra, Toyota y Lexus continúan ampliando el acceso a tecnologías electrificadas y experiencias de movilidad alineadas con las nuevas expectativas de los consumidores mexicanos.

La tendencia parece clara: el futuro de la industria no solo dependerá de vender más vehículos, sino de ofrecer soluciones de movilidad más eficientes, digitales y adaptadas a una nueva generación de usuarios.

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