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Cadenas resilientes sostendrán competitividad logística nacional

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 09/07/2026

Luis Hernández plantea equilibrar costos, servicio y riesgos operativos estratégicamente

JULIO BRITO A.

Cancún, Q. Roo. Las cadenas de suministro en México deben pasar de un modelo basado exclusivamente en eficiencia y reducción de costos hacia uno que incorpore resiliencia, flexibilidad y capacidad de respuesta ante disrupciones, afirmó Luis Hernández, presidente de la AMTI, durante su participación en el XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la ANTP.

Hernández explicó que durante décadas las empresas privilegiaron inventarios mínimos, pocos proveedores, alta utilización de activos y redes logísticas muy ajustadas. Sin embargo, las crisis recientes demostraron que ese modelo puede ser insuficiente cuando aparecen interrupciones sanitarias, congestiones portuarias, fenómenos climáticos, tensiones geopolíticas o fallas en infraestructura estratégica.

El especialista señaló que hoy la continuidad del negocio puede ser incluso más importante que la eficiencia pura. Por ello, planteó avanzar de esquemas “just in time” hacia modelos “just in case”, donde las compañías mantengan inventarios estratégicos, diversifiquen proveedores, amplíen alternativas geográficas y fortalezcan su capacidad de reacción.

De acuerdo con Hernández, la tecnología será un factor decisivo para lograr cadenas más resilientes. Herramientas de rastreo, análisis predictivo de datos, visibilidad puerta a puerta e inteligencia artificial permitirán anticipar riesgos y tomar decisiones oportunas sobre modos de transporte, rutas y proveedores.

El presidente de la AMTI destacó que la intermodalidad ofrece una respuesta estratégica frente a disrupciones, al permitir mayor opcionalidad entre autotransporte, ferrocarril, puertos y otros nodos logísticos.

Hernández concluyó que las cadenas ganadoras serán aquellas que logren equilibrar costo, servicio y riesgo. La eficiencia reduce costos, pero la resiliencia reduce impactos y garantiza la continuidad operativa.

 

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