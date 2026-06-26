Alfa Romeo cumple 116 años con la mira puesta en conquistar a una nueva generación.

Autor: Editor De Contenidos | 26/06/2026

La marca italiana celebra más de un siglo de historia apostando por diseño, tecnología y una nueva estrategia para conectar con los conductores del presente sin perder su ADN deportivo.

No son muchas las marcas automotrices que pueden presumir más de un siglo de historia. Menos aún aquellas que, después de 116 años, continúan reinventándose para atraer a una generación que valora tanto la tecnología como la experiencia al volante. Ese es el desafío que hoy enfrenta Alfa Romeo.

La firma italiana celebra un nuevo aniversario recordando una trayectoria que comenzó en 1910 en Milán y que la llevó a convertirse en un referente del automovilismo mundial, con vehículos de producción y competición que marcaron distintas épocas. Sin embargo, más allá del legado, la apuesta de la marca está enfocada en el futuro.

En una industria donde la electrificación, la conectividad y la digitalización están redefiniendo las preferencias de los consumidores, Alfa Romeo busca mantener intacta su esencia deportiva mientras adapta su oferta a las expectativas de nuevos compradores.

Esa estrategia comienza a reflejarse en modelos como el nuevo Junior, recientemente presentado en México. El vehículo representa una nueva etapa para la firma al incorporar un lenguaje de diseño más contemporáneo, soluciones avanzadas de conectividad y una experiencia de conducción pensada para un público más joven, sin abandonar el carácter deportivo que distingue a la marca italiana.

Al mismo tiempo, Alfa Romeo mantiene viva su faceta más exclusiva con proyectos de edición limitada como el 33 Stradale y el Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, modelos que fortalecen su imagen aspiracional y demuestran que la innovación también puede convivir con la tradición.

Más que celebrar un aniversario, Alfa Romeo enfrenta uno de los mayores retos de su historia: mantenerse relevante en una industria que evoluciona a gran velocidad. Para lograrlo, la marca apuesta por combinar el prestigio construido durante más de un siglo con nuevas propuestas tecnológicas, diseño italiano y una experiencia de manejo capaz de conectar con una generación que exige mucho más que potencia.

La Clave VAM

El aniversario de Alfa Romeo no representa únicamente una celebración histórica. También refleja cómo las marcas con mayor tradición deben reinventarse para competir en un mercado donde la innovación tecnológica, la conectividad y la experiencia del usuario son factores decisivos para conquistar a las nuevas generaciones de conductores.

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