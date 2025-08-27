Honda CR-V 2026: seguridad total

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 27/08/2025

Se renueva con Honda Sensing en todas las versiones y una nueva Sport Touring HEV con tracción integral AWD

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La Honda CR-V 2026 ya está disponible en México y llega reforzando su posición como la SUV más exitosa de la marca en el país. Para este año modelo, Honda da un paso decisivo al incluir de serie la suite de asistencias avanzadas Honda Sensing®, lo que garantiza mayor seguridad en todas las versiones, desde la más accesible hasta la tope de gama.

Entre las novedades sobresale la incorporación del Sistema de Monitoreo de Punto Ciego (BSI) y el Sistema de Prevención de Colisión Trasera (CTM), que complementan al conocido Lanewatch®. Además, Honda presenta una nueva variante: la CR-V Sport Touring HEV, equipada con tracción integral AWD, que refuerza su propuesta híbrida.

En el apartado mecánico, la CR-V ofrece dos motorizaciones. La primera, un bloque 1.5 L turbo de 188 hp, disponible en las versiones Turbo Plus y Touring, con transmisión CVT y paletas al volante que simulan cambios para una conducción más deportiva. La segunda opción es híbrida, con un sistema de dos motores que combina un propulsor de 2.0 L ciclo Atkinson y un motor eléctrico de 181 hp, entregando en conjunto 204 hp y 247 lb-pie de torque. Esta mecánica se encuentra en las versiones Touring HEV y Sport Touring HEV AWD.

El diseño exterior luce más refinado y robusto, con una fascia frontal rediseñada y detalles cromados en la versión Touring HEV. En el interior, la cabina combina materiales de alta calidad con un estilo moderno y deportivo, destacando un clúster digital de 7”, pantalla central de 9” compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico y hasta 12 bocinas Bose en las variantes más equipadas.

La nueva CR-V también crece en practicidad: ofrece más espacio de carga, múltiples conexiones USB-A y USB-C para pasajeros delanteros y traseros, y asientos con ajuste eléctrico y memorias para el conductor.

Con precios que inician en $822,900 MXN para la versión Turbo Plus y llegan a $985,900 MXN para la Sport Touring HEV AWD, Honda busca mantener a la CR-V como referente del segmento, ahora con una mayor apuesta por la electrificación y la seguridad avanzada.

Ficha Técnica – Honda CR-V 2026

Motores : 1.5L turbo, 188 hp / 177 lb-pie, transmisión CVT Híbrido 2.0L Atkinson + eléctrico 181 hp, potencia conjunta 204 hp / 247 lb-pie

: Tracción : Delantera (FWD) / Integral (AWD en Sport Touring HEV)

: Delantera (FWD) / Integral (AWD en Sport Touring HEV) Pantallas : Clúster digital 7” + central 9”

: Clúster digital 7” + central 9” Seguridad : Honda Sensing en todas las versiones (ACC, LKAS, CMBS, FCW, RDM, AHB, TJA)

: Honda Sensing en todas las versiones (ACC, LKAS, CMBS, FCW, RDM, AHB, TJA) Audio : 8 bocinas en Turbo Plus, 12 bocinas Bose en Touring y HEV

: 8 bocinas en Turbo Plus, 12 bocinas Bose en Touring y HEV Precios en México : Turbo Plus: $822,900 MXN Touring: $868,900 MXN Touring HEV: $957,900 MXN

:

Sport Touring HEV AWD: $985,900 MXN

Tags: alta tecnologia, Android Auto, Apple Car PLay, Asistencia de estabilidad en vehiculo, comodidad, conectividad, Confort, desempeño, diseño exterior, Honda CR-V Híbrido, Seguridad, SUV Compacta, SUV crossover, SUV hibrida, tracción AWD, Vehículo recreativo compacto., versatilidad