Nissan consolida liderazgo con movilidad accesible

Portafolio diverso, financiamiento flexible y preferencia del consumidor

Nissan Mexicana inicia 2026 reafirmando una posición que pocas marcas pueden presumir: el liderazgo sostenido del mercado automotriz nacional durante 17 años consecutivos. Más que un dato histórico, esta cifra refleja una relación constante con el consumidor mexicano, construida a partir de productos accesibles, red de distribuidores sólida y esquemas financieros que se adaptan a distintas realidades económicas.

El cierre de 2025 confirmó esta conexión. Tan solo en diciembre, Nissan comercializó más de 29,200 unidades, alcanzando una participación de mercado cercana al 19%, resultado que consolida su dominio frente a competidores tradicionales y nuevas marcas, incluidas las de origen chino, que han intensificado su presencia en el país.

La estrategia de Nissan se apoya en un concepto claro: movilidad diseñada para cada estilo de vida. En lugar de concentrarse únicamente en un segmento, la marca ofrece un portafolio amplio que cubre desde el primer auto hasta opciones familiares y urbanas, sin perder el enfoque en tecnología y seguridad.

El Nissan Versa, líder absoluto de ventas en México, continúa siendo la piedra angular. Su combinación de precio, equipamiento de seguridad, conectividad y eficiencia lo mantiene como el vehículo más vendido del país. A su lado, Magnite se posiciona como una opción accesible en el segmento de SUVs subcompactas, ideal para usuarios jóvenes y urbanos que buscan tecnología y diseño.

Por su parte, Sentra refuerza el segmento de sedanes compactos con una propuesta más sofisticada, orientada al confort y a la seguridad activa, mientras que Kicks se consolida como uno de los SUVs más equilibrados del mercado por su versatilidad, diseño y equipamiento.

Este enfoque multisegmento permite a Nissan cubrir prácticamente todo el espectro de necesidades del consumidor mexicano, algo que explica en gran parte su liderazgo continuo.

Otro pilar fundamental es CrediNissan, la financiera de la marca, que ofrece esquemas como Selectiviti, arrendamiento y valor futuro garantizado. Estas opciones permiten que más personas accedan a un vehículo nuevo con mensualidades manejables y la posibilidad de renovar su auto cada pocos años, alineando la compra con la evolución del estilo de vida del cliente.

Desde la perspectiva de la industria, el liderazgo de Nissan también representa estabilidad para la cadena productiva. La marca mantiene operaciones industriales clave en México, genera miles de empleos directos e indirectos y fortalece el ecosistema de proveedores, logística y servicios.

En un mercado cada vez más competido, donde marcas emergentes apuestan por precio y equipamiento agresivo, Nissan responde con un equilibrio entre valor, respaldo, experiencia de marca y confianza del consumidor. Su permanencia en el primer lugar no depende de un solo modelo, sino de una estrategia integral que combina producto, servicio, financiamiento y posicionamiento.

La participación de mercado de Nissan no sólo refleja ventas: refleja preferencia.

