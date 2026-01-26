Mitsubishi de México logra récord en ventas: Ah-Kin Vázquez

Autor: Roberto Pérez S. | 26/01/2026

Renovará por completo su portafolio en 2026; Outlander será su buque insignia

Mitsubishi Motors de México reportó un cierre de año 2025 de manera histórica, con un total de 27,994 unidades comercializadas, lo que significó un crecimiento de +13% comparado con los 24,706 vehículos desplazados en 2024. Este resultado marca el mejor año calendario (enero-diciembre) en ventas en la historia de la marca japonesa en nuestro país, superando incluso el récord previamente establecido en 2024.

En entrevista exclusiva con Ah-Kin Vázquez, Presidente y CEO de Mitsubishi Motors de México, explicó el año pasado fue histórico para el desempeño en vetas de la empresa, pues la pick up L200 registró un crecimiento de +6% frente al año anterior, mientras que el Outlander Sport alcanzó un incremento de +200%. Por su parte, Xpander Cross y Montero Sport mantuvieron resultados estables en comparación con 2024, y Outlander PHEV logró un aumento de +20%.

Asimismo, dijo que Mitsubishi Motors cerró diciembre con la comercialización de 2,328 unidades, +8% en ventas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dichos resultados se vieron reflejados gracias a la venta de 1,030 unidades de la icónica pick up L200.

Visión Automotriz (VA).- Ah-Kin Vázquez ya 2 años al frente de Mitsubishi ¿Cuál ha sido el desafío de manejar las operaciones de la empresa para hacerla crecer durante este tiempo?

Ah-Kin Vázquez (AKV).- Todos los años han sido desafiantes, pues al entrar en una posición nueva era consolidar un gran equipo como con el que contamos actualmente, acercarnos y escuchar a nuestros distribuidores para trabajar hombro a hombro con ellos, y traer al mercado los productos idóneos que sobrepasen la calidad, desempeño, rendimiento, seguridad y bajos consumos de combustible que se ofrecen en los distinto segmentos en los que competimos, a un precio muy competitivo.

VA.- ¿Cuál sería el objetivo comercial para el 2026?

AKV.- Siempre buscamos crecimiento y rentabilidad para el distribuidor, pero siempre de forma constante y sólida; por ello estimamos cerrar el 2026 con alrededor de 30 mil unidades.

VA.- El arancel del 50% a vehículos provenientes de China, Tailandia o Indonesia, entre otros países, ¿cómo afectará las operaciones de Mitsubishi en México?

AKV.- Nos tenemos afectación en este sentido, pues somos muy afortunados de pertenecer a la Alianza Nissan-Renault-Mitsubishi,por lo que tenemos el beneficio de poder usar cupos otorgados por la Alianza, por lo que no tenemos afectación en este sentido.

Sin embargo, Mitsubishi Mexico sigue buscando oportunidades en las que podamos contribuir a la Alanza en esta creación de cupos.

VA.- “Renovarse o morir”, reza el redrán popular, y en el caso particular de Mitsubishi hustedes tienes preparado este año toda una avalancha de nuevos lanzamientos. Platicanos sobre las sorpresas que veremos este 2026 de parte de la firma japonesa en México.

AKV.- Bueno pues este año como pudiste ver tenemos la nueva Xpander GLS y Xpander Cross 2026 que para este año presenta un importante Facelift que integra actualizaciones tanto en exterior como interior, así como en tecnología y seguridd que le brindan una apriciencia mas sofisticada y un comportamiento mas dinámico.

Posee un mayor equipamiento, 6 bolsas de aire, un estilo más deportivo y vanguardista, interior rediseñado con insertos suaves al tacto, nueva pantalla 10” con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, asi como volante de nuevo diseño, nuevo cluster digital 8” y Control Activo en Curva (AYC), entre otros elementos.

LANZAMIENTOS PARA 2026

Nueva Outlander 2026 a gasolina

La punta de lanza de nuestra ofensiva de prodroducto es la llegada de la cuarta generación de la nueva Outlander 2026 a gasolina, que fortalece y moderniza el portafolio de de la marca de los tres diamantes en México.

Este SUV hasta para 7 pasajeros cuenta con un motor a gasolina de 2.4 L, 5 modelos de manejo, mucho más lujosa que las versiones anteriores, y gracias a su motoriazacion le confiere un manejo más potente y divertido dentro y fuera del asfalto. Incorpora mejoras relevantes en equipamiento, seguridad, tecnología y confort.

Principales atributos y diferenciadores

Pantalla central de 12.3”

Dynamic Sound Yamaha Premium con 8 bocinas

Cajuela eléctrica con apertura manos libres

Quemacocos eléctrico panorámico

Asientos delanteros con ventilación y calefacción

Espejo retrovisor digital con cámara

7 bolsas de aire

Seguridad y asistencia a la conducción (ADAS)

Asistente de arranque en pendientes (HSA)

Alerta de atenciónal conductor (DAA)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Alerta de cambio de carril con vibración en volante (LDW)

Monitor de punto ciego (BSW)

Cámara de visión 360°

Este modelo llegará a los concesionarios en marzo, por lo que se estima alcanzar un volumen de ventas de 1,400 unidades, y en 12 meses comercializar entre 7 mil 7 mil 500 unidades.

Outlander Sport 2026

De igual forma tenemos la nueva Outlander Sport 2026 en colaboración con Yamaha. Se trata del “Dynamic Sound Yamaha Premium”, el nuevo sistema de sonido desarrollado en conjunto con Yamaha. Este sistema equipará la SUV subcompacta Outlander Sport 2026, siendo el primer modelo en introducirlo; posteriormente estará disponible en otros modelos de la marca.

Dynamic Sound Yamaha Premium ofrece una experiencia auditiva dentro del automóvil similar a estar en una sala de conciertos privada. El concepto de esta colaboración surge de los valores compartidos de ambas marcas japonesas, tales como la pasión por la artesanía y la técnica en la fabricación, que, sumadas a la experiencia de más de 130 años de Yamaha en el mundo del sonido, los instrumentos musicales y los equipos de audio, permiten crear esta nueva propuesta de confort auditivo.

El sistema cuenta con ocho bocinas —cuatro delanteras y cuatro traseras—, con tweeters y woofers separados que crean un campo sonoro claro y potente, ofreciendo una calidad de sonido realista que da la sensación de tener al artista enfrente, en donde la voz y los instrumentos cobran vida.

Cuenta con cuatro modos de sonido ajustables: Lively, Signature, Powerful y Relaxing, que permiten disfrutar la música con ritmos marcados y percibir los tonos originales de los instrumentos. Además, la función original de Mitsubishi Motors, SCV (volumen compensado por velocidad), ajusta automáticamente el volumen y los bajos según la velocidad del vehículo.

Montero Ralliart

Otro de nuestos modelos estrella que llegan este 2026 es el Montero Ralliart, una Edición Especial limitada a 30 unidades que estará disponible en versiones SE y SE Plus, con un kit exclusivo ya instalado que se compone de elementos en el interior y exterior del vehículo con accesorios deportivos inspirados en el legado de rally de Mitsubishi.

Este modelo incorpora:

■ Spoiler trasero en color negro

■ Stickers Ralliart laterales

■ Punta de escape cromada

■ Umbral de bienvenida con iluminación LED

■ Emblema interior “Montero Sport”

■ Protector Ralliart de cofre, loderas Ralliart en color rojo

■ Tapete de uso rudo para cajuela

■ Moldura Ralliart en fascia delantera y trasera y laterales en color

negro.

■ Desempeño todoterreno premium con motor V6, transmisión automática de 8

velocidades y sistema 4WD con modos 2H, 4H, 4HLc y 4LLc para máxima tracción en

cualquier terreno.

■ Tecnología, seguridad y confort: capacidad para 7 pasajeros, cámara 360°, 7 bolsas

de aire, ADAS, clúster digital de 8”, purificador de aire NanoeX, quemacocos y

conectividad Apple CarPlay y Android Auto.

