JETOUR G700, gira sobre su propio eje

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 26/01/2026

El nuevo SUV híbrido enchufable combina potencia extrema, tecnología avanzada y capacidades off-road inéditas

La llegada del JETOUR G700 marca un punto de inflexión para la marca en México y, al mismo tiempo, eleva la conversación sobre el futuro del segmento todoterreno electrificado de lujo. Presentado en pruebas dinámicas previas a su lanzamiento comercial, este SUV se perfila como el primer integrante de la nueva Serie G y como el buque insignia de JETOUR SOUEAST para el mercado nacional .

El elemento que más ha llamado la atención es su función Extreme Turn, una maniobra avanzada también conocida como “tank turn”, que permite al vehículo girar prácticamente sobre su propio eje. Esta capacidad, reservada hasta ahora para vehículos eléctricos de alto desempeño y aplicaciones off-road especializadas, reduce drásticamente el radio de giro en terrenos estrechos, superficies sueltas o rutas de exploración complejas. Para un SUV de gran tamaño —con más de 5.19 metros de largo—, esta tecnología representa una ventaja clara frente a competidores tradicionales.

El sistema que lo hace posible es el i-TAS (Intelligent Terrain Adaptive System), que controla de forma independiente los dos motores eléctricos, uno por eje. Mientras el eje delantero aplica par en sentido de avance, el trasero lo hace en sentido contrario, generando la rotación controlada. Este proceso se apoya en dirección asistida inteligente, suspensión adaptativa, sensores de tracción y frenos regenerativos, todos coordinados por una unidad electrónica central que analiza superficie, adherencia y ángulo de giro en tiempo real.

Más allá del espectáculo tecnológico, el G700 está concebido como un verdadero todoterreno de alto desempeño. Su arquitectura modular GAIA, desarrollada desde cero, integra electrificación avanzada con un chasis independiente tipo body-on-frame de alta resistencia. A esto se suma una altura libre al suelo de 230 mm y una capacidad de vadeo de hasta 900 mm, cifras que lo colocan en territorio de vehículos especializados para aventura extrema, sin renunciar a un enfoque premium.

En el apartado mecánico, las cifras son contundentes. El JETOUR G700 desarrolla más de 900 caballos de fuerza, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4.6 segundos y ofrece autonomías combinadas de hasta 1,400 kilómetros, gracias a su sistema híbrido enchufable. Este planteamiento busca eliminar la ansiedad por autonomía, uno de los principales frenos para la adopción de vehículos electrificados en segmentos de gran tamaño.

El interior refuerza la ambición del modelo. Con capacidad para seis ocupantes distribuidos en tres filas, el G700 apuesta por una experiencia digital envolvente. Destaca un panel de instrumentos de 35.4 pulgadas que recorre el tablero, una pantalla central de hasta 15.8 pulgadas con conectividad inalámbrica completa y una tercera pantalla de 17.3 pulgadas para los pasajeros traseros, enfocada en entretenimiento y confort en viajes largos.

Desde la estrategia de marca, el G700 refleja la evolución de JETOUR en México, donde el portafolio ha ido creciendo de la mano de versiones híbridas enchufables y propuestas orientadas tanto a la ciudad como a la aventura. Para la compañía, este SUV representa la entrada formal al segmento de lujo electrificado, con un producto capaz de competir no solo por precio, sino por tecnología, desempeño y diferenciación.

La expectativa ahora se centra en su llegada a distribuidores durante la primera mitad del año, con precios y especificaciones finales aún por confirmar. Lo que es claro es que el JETOUR G700 no busca ser un actor más en el mercado, sino posicionarse como un referente que combine lujo, electrificación y capacidades todoterreno reales, anticipando una nueva etapa para los SUVs de alto desempeño en México .

